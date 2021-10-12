Сергей Рябков назвал предельно откровенными переговоры с Нуланд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков назвал предельно откровенными переговоры с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Америки Викторией Нуланд.

- Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала - российского в США и американского в России - не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд, — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков добавил, что пока позиции сторон "плохо стыкуются". В частности, американская сторона не прислушивается к требованиям Москвы, пояснил дипломат. Однако переговоры все-таки были полезными, подытожил замглавы МИД РФ.

Как писал сайт kp.ru, накануне Нуланд прилетела в Москву. Дипломат планирует провести несколько встреч с российскими представителями власти. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Соединенные Штаты исключили часть россиян из санкционных списков в обмен на визит в Москву Виктории Нуланд. При этом конкретные имена людей, с которых сняли санкции, Захарова не назвала. Представитель министерства иностранных дел России подчеркнула, что визит Нуланд в Москву – это инициатива Вашингтона.