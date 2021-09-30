Наталья Поклонская ответила на вопросы про работу в Кабо-Верде

Наталье Поклонской интересно все новое, в том числе и Кабо-Верде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Поклонская в интервью радио "Комсомольская правда" ответила на вопросы о Кабо-Верде. Напомним, что полномочия Поклонской в качестве депутата Госдумы седьмого созыва завершаются 12 октября 2021. В Госдуму восьмого созыва Наталья Владимировна не идет. А о своем новом месте работы обещала рассказать после 12 октября.

Ранее появились слухи о возможном назначении Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде. Депутат в эфире радио "Комсомольская правда" не стала подтверждать или опровергать эти слухи, но все же согласилась ответить на несколько вопросов ведущего Сергея Мардана.

Приводим дословную расшифровку этого фрагмента беседы:

- Я не задаю вам вопрос, вы едете послом в Кабе-Верде, поскольку вы сказали, что в ближайшее время всем сообщите, кем вы станете. Знаете, где находится Кабо-Верде? - задал вопрос Сергей Мардан.

- Знаю, конечно. Кто не знает сейчас, где находится Кабо-Верде! Ну да новости!

- Благодаря вам-то все узнали!

- Поэтому я уверена в том, что уже все знают, где это.

- Хотели бы поехать туда?

- Хотела бы.

- А пожить?

- Поработать.

- Пожить, поработать хотели бы?

- Мне интересно все новое.

- Да это же глухомань страшная!

- Кабе-Верде, Сейшелы, Италия, Ватикан, Рим, Берлин – все, что угодно. Мне это все интересно!

- Это мы записываем, соответственно, вот к каким точкам на карте, соответственно, придать особое внимание, - резюмировал Сергей Мардан.

Напомним, Наталья Поклонская вошла в число депутатов Госдумы седьмого созыва, но не выдвигала свою кандидатуру на сентябрьские выборы в восьмой созыв. Ее полномочия в нижней палате парламента истекают в первой половине октября. Народная избранница пообещала, что именно в это время она и объявит о своей новой деятельности, которая, по ее словам, должна принести пользу России.