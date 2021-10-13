«Страшно, аж жуть»: корреспонденты «КП» спустились в секретный бункер Сталина в Подмосковье

Честно говоря, бродить по таким тоннелям без экскурсовода страшновато. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ваня, ты где? Не уходи далеко…

Слова мои, скользнув по отсыревшим стенам, канули в таинственную тьму. Буквально провалились под землю. И стало ещё страшнее.

В мозг вцепились три параноидальных мысли. А вдруг в этом бомбоубежище есть крысы. И они, уже повязав салфеточки на шее, только и ждут, чтобы мы зашли подальше. Второе. А что если там, наверху, нас случайно закроют и мы уже никогда отсюда не выберемся. Как тот самый проклятый метис из повести Марка Твена. И третье... Что-то про замурованные трупы... Забыл уже…

- Дальше вода по колено, - послышался Ванин голос.

Эта короткая фраза прозвучала как длинный вопрос, «пойдём ли мы, Павлик, дальше; нет ли среди нас тех, кто страдает никтофобией; не будет ли нам стыдно друг перед другом, если так быстро вернёмся обратно; а что, если в следующий раз, когда мы придём сюда с рыбацкими сапогами, бункер будет закрыт; мы журналисты, в конце концов, или школьники...»

- Посвети, - говорю.

В одном из помещений сталинского бункера. Фото: Иван МАКЕЕВ

Грунтовая водичка заполнила ботинки за три секунды. Понтонёру не холодно - понтонёру свежо... Кажется, так говорил в армии сержант Осокин…

Ещё несколько шагов - и мы в коридоре. Он соединяет технические блоки объекта.

Впереди мелькнуло что-то наподобие морского штурвала.

- Гермодверь, - пояснил Макеев.

Грунтовые воды периодически затапливают сталинский бункер, причём полностью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Меня то и дело пронимала мысль - это же бункер Сталина (мы находимся под его бывшей дачей). Генсек ходил по этим коридорам. Работал здесь. Потом отдыхал. Как говорят сегодня, решал вопросы…

- Смотри, даже туалет есть…

Луч света от Ваниного фонаря уткнулся в правительственный унитаз. Потом в раковину. И остатки смесителя.

Санузел в бункере товарища Сталина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Раковина и остатки смесителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ещё одно помещение. И перед нами - гигантский разобранный генератор. Я таких не видел даже в кино. Коленвал как будто от самолёта. Очевидно, электричество в бункере было своё.

Бывшая автономная электростанция. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дальше - совершенно пустая комната (возможно, спальня или кабинет). И шахта лифта. Она ведёт в тот самый липкинский особняк, где останавливался Сталин с 1932 по 1934 годы. Хотя изначально этот шикарный дом строили не для него (мы об этом ещё обязательно расскажем, дайте только выбраться).

Шахта лифта, на котором можно было спуститься под землю прямо из дачной комнаты. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Аккуратнее, яма, - прикрикнул Макеев, но было уже поздно.

Я провалился в небольшое углубление, но, к счастью, не упал. Мы постепенно выдвигались обратно, рассматривая то, что уже видели, по второму разу.

Впечатляет абсолютно всё.

И мраморная плитка на стенах, и кованая массивная дверь возле лифта, и автономная электростанция. И даже всякие мелочи - от заржавелых кранов до чудом сохранившихся лампочек.

Еле ворочая отяжелевшими ногами, мы, наконец, одолели лестницу, толкнули входную дверь и оказались в осеннем солнечном лесу.

Ослепли. Разулыбались.

И, словно сбежавшие лагерники, быстро побрели прочь. Вокруг живописного озера. В сторону дыры в заборе, которую нашли накануне.

УСАДЬБА ПУСТУЕТ И ПРИХОДИТ В УПАДОК

- Хорошо бы попасть теперь в сам особняк, - сказал то ли я, то ли Ваня, неважно (говорят, у любителей приключений мысли сходятся).

А потому через несколько дней мы снова встретились возле станции метро «Алтуфьево». И направились в сторону «объекта №260».

Речь идёт об усадьбе Липки-Алексеевское, в которой, как мы уже сто раз сказали, располагалась дача Сталина (далеко не единственная и не самая популярная - гораздо больше времени Иосиф Виссарионович проводил в доме недалеко от бывшего города Кунцево, где впоследствии и скончался).

Само имение «Липки» было заложено в 20-е годы XIX века. И принадлежало представителю известного купеческого рода - Алексееву Александру Васильевичу (это, между прочим, двоюродный дед Станиславского - того самого, который основал МХАТ и вечно всем не верил).

Следующий этап - 1888 год. Елизавета Алексеева выходит замуж за немецкого фабриканта Руперта - и молодожёны, которым досталось имение, решают в дальнейшем полностью его перестроить. Приглашают самого Жолтовского (архитектора с мировым именем). И уже в 1907 году над будущим бункером, где мы недавно бродили с Макеевым, вырастает новый дом с мезонином, колоннадой и флигелями. Широкая парадная лестница ведёт прямо к пруду. Сам водоём увеличивают чуть ли не втрое. На берегу - в качестве охраны - обживаются два каменных льва. Появляется новая конюшня, арочный мост.

Арочный мост на месте бывшей плотины также сохранился, но требует ремонта. Фото: Иван МАКЕЕВ

А вдоль парковых аллей прокладывают дорожки, которые ведут к куполообразной ротонде.

Следы этого шика сохранились по сей день. Например, те самые львы так и стоят возле берега. Хотя и сильно поизносились за эти годы.

Липкинские львы за эти годы довольно сильно поизносились. Фото: Иван МАКЕЕВ

На их глазах усадьбу в 1917 году национализировали. А в 1932-м сделали из неё резиденцию Сталина. Опять же - многое пришлось перестроить. Или возвести с ноля. Как, например, гараж, овощехранилище, оранжерею, коровник с курятником. На территории бывшей барской усадьбы появляется фруктовый сад, огород, пчельник. Растут дыни и арбузы. Не для красоты, конечно (хотя и для неё тоже). А для генерального секретаря. Он мог не показываться здесь месяцами. При этом команда садовников, поваров, животноводов были начеку ежечасно. Если Сталин неожиданно приезжал, ему на стол подавалось всё самое вкусное и свежее. И не купленное в гастрономе, а с собственного огорода и хоздвора.

Дальше - смерть вождя. После чего дачей стали владеть не первые лица государства, а партийное руководство - чуть пониже статусом. Член Политбюро ЦК КПСС Лев Зайков, например, пристроил бассейн и бильярдную. Также в усадьбе появился кинозал и ещё две двухэтажных пристройки.

Объект имел секретный номер «260» и долгое время стоял на балансе МВД. Пока в 1989 году его не передали НИИ детской онкологии и гематологии, открыв в дачных стенах реабилитационный центр. В начале 2000-х этот центр закрыли, объявив о масштабной реконструкции здания.

Всё. Больше никаких изменений.

Одинокий вазон, заросший сорняками. Фото: Иван МАКЕЕВ

В июле этого года активисты общественной организации «Архнадзор» проникли в закрытый особняк и констатировали:

- Увы, но сохранившиеся интерьеры за последний год подверглись активному разграблению. Частично вывезены дубовые двери. Разорена деревянная отделка залов. Лепной декор разбит. Стены из-за сырости покрылись плесенью.

Из-за сырости и времени здание постепенно приходит в негодность. Фото: Иван МАКЕЕВ

У нас в стране сотни таких заброшек. Которые худо-бедно ещё держались до перестройки, дышали на ладан, но потом - в 90-е годы - просто массово вымерли. За ненадобностью. И стали теперь достоянием туристов, сталкеров, репортёров. Какие-то из них не вызывают особенной жалости (если, конечно, можно так говорить). Развалившиеся заводы, военные полигоны, больницы. А какие-то - наоборот - очень хочется спасти.

На территории бывшей усадьбы очень красиво (и много грибов). Фото: Иван МАКЕЕВ

И дело даже не в том, что в Липках отдыхал ИВС (либералы и антисталинисты, выдохните и успокойтесь). А в том, что это очень уютное живописное место, усадьба - объект культурного наследия народов РФ (регионального значения), да и сам дом - очень красивый.

Сначала - барская усадьба, после этого - дача, затем - больница... А теперь - типичная заброшка. Фото: Иван МАКЕЕВ

...Мы с Ваней, кстати, стоим уже на Липкинском шоссе перед парадными металлическими воротами бывшей дачи. На них, правда, висит замок. И на табличке надпись «пропусной режим» (именно так, без буквы «к»). И ещё одна рядышком - «объект находится под охраной».

Но мы знаем другой ход.

«ВАНЬ, К НАМ БЕЖИТ СОБАКА... ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ...»

Никакого преступления с нашей стороны нет. Мы не лезли через забор. Не перекусывали колючую проволоку. Не снимали часовых. И вообще вели себя тихо и культурно.

Просто слева от ворот - где-то в километре от них - в заборе есть большая прореха. И через неё ходят все - пенсионеры со скандинавскими палками, влюбленные парочки, грибники. Чем мы хуже?

Двадцать минут ходьбы - и вот тот самый дом, построенный по проекту Жолтовского.

Неужели тот самый?

То, что удалось снять через окно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Колонны особняка покрылись трещинами. Штукатурка во многих местах обвалилась. Отсыревшие элементы декора поросли бурьяном. Лестница вся в траве. На одну из стен завалилась высоченная сухая ель. Двери забиты какими-то нелепыми рейками и дээспэшками. Что тут охранять?

Когда-то на этой даче отдыхал Сталин. Фото: Иван МАКЕЕВ

К окошку прильнули - внутри пустота. Паркет вскрыт. Мебель почти отсутствует.

И два льва с обвалившимися спинами. Преданно стоят на берегу озера. Вот уже больше века. И ничего не могут сделать.

Недалеко от них - на мостике - мы увидели раздетого мужичка, который только что вылез из воды и бодро обтирался полотенцем.

Подошли и спросили:

- А вы не охранник?

- Нет, - говорит. - Я местный житель. Из Лианозова. Прихожу сюда купаться почти каждый день. А что, место безлюдное. Вода в озере чистая. По поводу дачи не знаю, что сказать. Работал здесь один охранник. Давненько уже. И как-то рассказал мне следующее. Якобы вторая жена Сталина - Надежда - застрелилась здесь. На этой даче. Но это именно байка. В Сети, например, подтверждения этих слов я не нашёл.

Учитывая, что Надежды Аллилуевой не стало в 1932 году, а эту дачу Сталин посещал именно с 1932 по 1934 годы, вряд ли такое могло быть. Отдыхать в доме, в котором только что случилась такая трагедия? Маловероятно.

Издалека кажется, что это не трава на парадной лестнице, а зелёные ковры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дальше мы решили обойти дачу со всех сторон. И неожиданно окаменели.

Точнее, сначала окаменел я, когда увидел гигантского лохматого пса, бегущего прямо на нас.

- Вань... Собака…

Это, правда, очень страшно.

Макеев замер. И спрятал фотоаппарат.

Я сжался и спрятался за Макеева.

Поистине - дача Сталина. То в этом бункере страху натерпелись. Теперь эта овчарка…

- Фу! - донеслось откуда-то из-за угла. - Фу!.. Ну и что мы тут делаем?

Это был охранник, который очень вовремя услышал собачий лай и вышел из своего вагончика.

- Историей интересуемся…

С каждым годом усадьба Липки-Алексеевское всё больше приходит в упадок. Фото: Иван МАКЕЕВ

В общем, пустить нас внутрь сотрудник ЧОП не согласился ни на каких условиях. Даже за две тысячи рублей. Сказал, что ничего интересного мы там всё равно не увидим. То, что криво лежало, давно растащили. Никаких картин и ценных вещей в доме нет.

- А ничего, если мы вокруг особняка прогуляемся? - спросил Иван, косо поглядывая на собаку.

- Да пожалуйста... - ответил тот, глубоко зевнув. - Но если полезете внутрь, сразу вызову наряд.

P. S. Мы не полезли. А вот запросы в самые различные министерства и инстанции написали. Очень хочется понять, какова всё-таки дальнейшая судьба этого замечательного объекта. Может, есть смысл сделать из него музей? Да такой, чтобы и по дому можно было ходить, и в бункер спуститься тоже. Или включить этот объект в областную программу «Усадьбы Подмосковья». В этом случае мог бы найтись частный инвестор, который, может, и не сделал бы из бывшей дачи музей, но хотя бы отремонтировал её и спас от гибели. Ответы обязательно опубликуем.

ДАЧИ ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА

У Сталина было около 20 официальных резиденций и почти у всех имелись подземные бункеры, которые строились в оборонительных целях.

Самые известные объекты - это «Ближняя дача» (она же Кунцевская), «Дальняя дача» (Ступинский район Подмосковья), «Долгие Бороды» (Новгородская область - ныне резиденция Путина) др.

Кроме этого, вождь часто отдыхал в Абхазии. А потому имел там аж пять дач («Холодная речка», «Дача на озере Рица», «Мюссера», «Сухуми» и «Дача в Новом Афоне»).

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