Шоу «Ледниковый период»: Никита Пресняков раскромсал палец в образе сумасшедшего мертвеца Битлджуса

Первая кровь на записи телешоу "Ледниковый период - 8". Фото: Максим ЛИ

Вот и первая кровь в «Ледниковом периоде-8».

На съемках третьего выпуска шоу Никита Пресняков, танцевавший в паре с серебряной медалисткой ОИ-2018 Натальей Забияко, так переусердствовал, что получил небольшую травму.

Выпуск, надо сказать, будет феерический, посвященный кинематографу — и один из самых ярких и неожиданных образов достался Никите.

Артист вышел на лед в образе Битлджуса, главного героя одноименной черной комедии Тима Бертона 1988 года.

Никита Пресняков танцевал в паре с серебряной медалисткой Олимпиады Натальей Забияко. Фото: Максим ЛИ

Это сумасшедший призрак-полтергейст с растрепанными волосами и гримом Джокера, пакостник с навыками телекинеза. Собственно, Забияко отыгрывала подружку киноперсонажа — девушку Лили.

Пресняков вышел на лед в образе Битлджуса, героя фильма Тима Бертона. Фото: Максим ЛИ

Вроде бы все шло по плану, довольно неспешно и технично, но при выполнении одного из элементов Никита загремел на лед, не очень умело сгруппировался и положил руку на каток, по которому на полном ходу катилась его партнерша. Палец не отсекла, но резцом кисть слегка повредила. Пара сделала вид, что ничего не произошло — даже как будто это было задумано. Но принимать цветы у детей Никита уже ехал окровавленным, как и подобает жителю склепа Битлджусу.

Во время танца Никита неудачно сгруппировался и оказался на льду. Фото: Максим ЛИ

Острое лезвие конька задело руку артиста. Фото: Максим ЛИ

Благо, на съемочной площадке дежурят медики — и сразу после окончания номера на диванчике для участников ему оказали необходимую помощь.

— Даже не буду спрашивать, было ли запланировано это падение, но оно было отыграно так мастерски, что это однозначно идет в плюс, — признала телеведущая Юлия Барановская, приглашенная в жюри.

"Ледниковый период", Первый, суббота, 17.35