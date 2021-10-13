Закулисье «Ледникового периода»: Неузнаваемая Медведева в образе Харли Квинн и Милохин-Джокер

Пара Даня Милохин - Евгения Медведева на съемках "Ледникового периода". Фото: Максим ЛИ

Ближайший выпуск шоу «Ледниковый период» обещает быть огненным.

Он посвящен кино.

И у одной из самых ярких пар проекта (Даня Милохин — Евгения Медведева) получился один из самых захватывающих номеров.

Номер получился по-настоящему ярким. Фото: Максим ЛИ

Блогер и фигуристка перевоплотились в двух главных суперзлодеев вселенной DC — ущемленного и закомплексованного Джокера и Харли Квинн («Отряд самоубийц»), влюбленную в него злую девушку с косичками и бейсбольной битой.

Блогер и фигуристка перевоплотились в суперзлодеев вселенной DC. Фото: Максим ЛИ

Надо признать, что такой грим очень подошел паре. На льду они катались под божественную «Богемскую рапсодию» группы Queen. И в этот раз Даня не уронил ни блогерскую честь, ни Женю.

Евгения Медведева. Фото: Максим ЛИ

Даня Милохин. Фото: Максим ЛИ

На катке все прошло настолько гладко, что даже Татьяна Анатольевна Тарасова, явно не являющаяся фанаткой комиксов DC, аплодировала и восхищалась.

Поклонники Евгении Медведевой. Фото: Максим ЛИ

— Безбашенностью нельзя управлять, — тонко подметила она. — Потому что если ты ей управляешь, это уже «башенность». Вот так он безбашенно катается, нам это нравится. Это неожиданно. У них номера неожиданные, актерская работа неожиданная.

Когда мы могли Женю такую видеть, вы представьте себе? Ну просто никогда! Это очень здорово, что она с этим парнем чудесным, товарищем Даней, делает, совсем другая… И мы ее любим за это. И тебя, Даня, тоже любим. Давайте дальше так же безбашенно!

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.35

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