Участники отрасли формируют Российский водородный союз

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К 2030 году государственная корпорация «Росатом» планирует подготовить коммерчески эффективное предложение по производству водорода путем конверсии метана на атомной энерго-технологической станции (АЭТС). Об этом сообщил вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса компании «Русатом Оверсиз» Антон Москвин на сессии «Водородное будущее России и мира: диалог с бизнесом» «Российской энергетической недели».

«ПРЕДЕЛЬНО НИЗКОУГЛЕРОДНЫЙ»

«Мы работаем над созданием атомной энерго-технологической станции с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором и химико-технологической частью - фактически, установкой конверсии метана, - сообщил участникам форума Антон Москвин. - Планируем ориентировочно к 2030 году подготовить коммерчески эффективное решение для производства водорода вот таким методом - это будет большой производственный комплекс и водород будет предельно низкоуглеродным».

Эксперт сообщил, что в настоящее время государственная корпорация ведет работу над несколькими проектами в части изменения атомных станций. Так, разрабатывается технико-экономическое обоснование использования свободной мощности Кольской АЭС для производства водорода методом электролиза. На станции планируется создание испытательного комплекса, в состав которого войдут электролизные установки собственного производства.

«Параллельно ведем оценку перспектив сбыта этого водорода и применения его - с одной стороны на территории Мурманской области, с другой стороны - для экспорта, прежде всего в страны ЕАЭС. Здесь может речь идти как об экспорте чистого водорода, так и об аммиаке и синтетических топливах, - отметил представитель «Русатом Оверсиз», добавив, что он уверен в будущем росте спроса на водород со стороны российской промышленности. - Кроме того, в госкорпорации рассматриваются перспективы производства водорода с применением атомных станций для целей декарбонизации российской промышленности. Абсолютно уверен, что объем локального спроса в промышленности может в какой-то момент превысить перспективы экспортных поставок».

ЭКСПОРТ ОТ 30 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

В настоящее время крупнейшие энергетические, нефтегазовые и технологические компании России, а также банки обсуждают возможность создания Российского водородного союза для координации усилий по развитию отрасли и взаимодействия на внутреннем и международном рынках.

«Мы находимся в той точке, когда водородная отрасль только начинает свое формирование. С одной стороны, у нас есть уникальные конкурентные преимущества, с другой - четкие экономические стимулы. Отмечу, что крупнейшие участники отрасли, бизнес которых непосредственно связан с водородной тематикой, разделяют наше мнение о необходимости формирования профессионального отраслевого объединения, и планируют в ближайшей перспективе создать Российский водородный союз для координации деятельности и взаимодействия на российском и международном рынках», - сообщил руководитель инвестиционного дивизиона группы «Роснано» Алишер Каланов.

Эксперт отметил, что сегодня государством, бизнесом и наукой разрабатывается комплексная национальная программа развития низкоуглеродной водородной энергетики. В состав рабочей группы вошли крупнейшие компании нефтегазовой и нефтехимической отраслей, электроэнергетики, технологические компании, финансовые организации и институты развития - около 30 предприятий.

«Планируется, что в декабре 2021 года программа будет представлена правительству России и органам исполнительной власти. По предварительным оценкам, ежегодная выручка отрасли составит от 30 до 60 млрд долларов, а экспорт российского водорода - от 2 до 12 млн тонн к 2035 году», - отметили в «Роснано».