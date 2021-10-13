Алина Загитова показала свои связи, которыми грозила журналисту

В новом выпуске телешоу, посвященном кино, Алина предстала в новом образе. Фото: Максим ЛИ

Чтобы сыграть на опережение и опередить прессу и общественность, которые не очень тепло отнеслись к инциденту с Алиной Загитовой на хоккейном матче, фигуристка решила обыграть ситуацию. Что с репутационной точки зрения — лучший вариант.

Вместе с соведущим по «Ледниковому периоду» Алексеем Ягудиным спортсменка записала короткое видео для приложения Тик-Ток, и выложила его. Олимпийский чемпион едет за коллегой и просит:

— Алина, можно небольшой комментарий? Буквально несколько слов.

— Вы знаете, — неуверенно отвечает Загитова. — Я вас засужу и у меня большие связи.

После чего под музыку хита Let's Get It Started группы Black Eyed Peas идут фотографии собачек, которых любит фигуристка. «Коротко о том, какие у меня связи», — подписала ролик Алина.

Напомним, спортсменка потребовала у журналиста удалить удалить фотографии с ней, которые были сделаны на матче между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». По словам очевидцев, в какой-то момент спора фигуристка произнесла: "Я вас засужу, у меня такие связи!"

Фото: Максим ЛИ

В новом выпуске, посвященном кино, Алина предстала в новом образе — ретро-костюме в виде платья-пиджака и укладкой, будто из 20-х годов XX века. Такую прическу еще называют «голливудской волной», поскольку таким образом обрабатывать волосы лаком любили Мэри Пикфорд, Мэрилин Монро и другие знаменитые актрисы.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.35

Смотреть видеосюжет Алина Загитова пригрозила засудить Алексея Ягудина

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