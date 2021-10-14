Израильский министр призвал игнорировать анонимные сообщения о сексуальных домогательствах

Чиновник рассказал, что в свое время, занимая высокую должность в Армии обороны Израиля, он лично занимался уничтожением подобных кляуз Фото: ru.wikipedia.org

По мнению министра по делам разведки Израиля, отставного генерала армии Элазара Штерна, руководителям не стоит уделять большого внимания анонимным сообщениям о сексуальных домогательствах. По крайней мере, придавать им стоит гораздо меньше значения, чем принято сейчас.

Чиновник рассказал, что в свое время, занимая высокую должность в Армии обороны Израиля, он лично занимался уничтожением подобных кляуз.

– Люди, которым есть что сказать о других, должны говорить открыто. Мы не должны быть вовлечены в культуру анонимных жалоб. Когда я был главой армейского Управления кадров, уничтожил множество анонимных жалоб на сексуальные домогательства, – сказал Штерн.

В качестве примера бесполезной траты времени рассказал о расследовании, которое была вынуждена провести комиссия по назначениям на государственные высшие должности. Анонимная жалоба о сексуальных домогательствах поступила на кандидата на пост главы Службы общей безопасности, которого рекомендовал лично премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. После проверки фактов было установлено, что описанные в письме факты не соответствуют действительности.

После выступления Штерн подвергся нападкам возмущенных феминисток, а пресс-служба министра была вынуждена обнародовать заявление, в котором разъяснялось, что в свою армейскую бытность Штерн принимал самые жесткие меры по отношению к виновным в сексуальных преступлениях, а также постоянно призывал военнослужащих, ставших жертвами насилия, сразу же обращаться с жалобой к командованию.

И все же бескомпромиссность Штерна обошлась ему дорого: ему пришлось снять свою кандидатуру, которую он выставил на соискание поста президента Всемирного еврейского агентства «Сохнут».

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