Раскрыт секрет похудения Трампа

Трамп отдохнул, загорел и ощущает себя гораздо более счастливым, чем во времена своего президентства
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По словам Джейсона Миллера, бывшего пресс-секретаря 45-го президента США Дональда Трампа, экс-глава Белого дома со времени своей отставки похудел на 11 килограммов и чувствует себя превосходно.
Миллер утверждает, что похудевший Трамп отдохнул, загорел и ощущает себя гораздо более счастливым, чем во времена своего президентства.
Бывший пресс-секретарь заявил: Трамп уверен, что на его физическую форму повлиял спорт и общение с соратниками:
– Немного гольфа и много выступлений в поддержку, – рассказал Миллер о президентском рецепте похудения в интервью британскому телеканалу GB News.
В то же время сам он предполагает, что большое влияние на вес бывшего президента США оказало отсутствие круглосуточного доступа к кухне Белого дома.
В июне прошлого года врачи заявили, что вес Трампа дошел до 110 килограммов, что при его росте уже можно считать признаком ожирения. Они рекомендовали президенту воздержаться от употребления любимой им колы и фаст-фуда в виде гамбургеров, хот-догов и прочего.
Ранее Трамп впервые ясно дал понять, что всерьез намерен побороться за кресло главы Белого дома в 2024 году – по словам экс-президента, положение дел в стране просто не оставляет ему другого выбора.