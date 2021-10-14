Раскрыт секрет похудения Трампа

Трамп отдохнул, загорел и ощущает себя гораздо более счастливым, чем во времена своего президентства Фото: REUTERS

По словам Джейсона Миллера, бывшего пресс-секретаря 45-го президента США Дональда Трампа, экс-глава Белого дома со времени своей отставки похудел на 11 килограммов и чувствует себя превосходно.

Миллер утверждает, что похудевший Трамп отдохнул, загорел и ощущает себя гораздо более счастливым, чем во времена своего президентства.

Бывший пресс-секретарь заявил: Трамп уверен, что на его физическую форму повлиял спорт и общение с соратниками:

– Немного гольфа и много выступлений в поддержку, – рассказал Миллер о президентском рецепте похудения в интервью британскому телеканалу GB News.

В то же время сам он предполагает, что большое влияние на вес бывшего президента США оказало отсутствие круглосуточного доступа к кухне Белого дома.

В июне прошлого года врачи заявили, что вес Трампа дошел до 110 килограммов, что при его росте уже можно считать признаком ожирения. Они рекомендовали президенту воздержаться от употребления любимой им колы и фаст-фуда в виде гамбургеров, хот-догов и прочего.

Ранее Трамп впервые ясно дал понять, что всерьез намерен побороться за кресло главы Белого дома в 2024 году – по словам экс-президента, положение дел в стране просто не оставляет ему другого выбора.