Трамп впервые ясно дал понять о своем желании участвовать в следующих выборах

Трамп отметил, что пришла пора сменить лозунги Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп впервые со времени ухода из Белого дома ясно дал понять, что намерен бороться за главный пост в стране во время следующих выборов.

Выступая перед своими сторонниками в Айове, Трамп отметил, что пришла пора сменить лозунги, которые использовала Республиканская партия и он сам ранее, сообщает New York Post.

- У нас был замечательный лозунг «Сделаем Америку снова великой». Во время вторых выборов мы поменяли его на «Сохраним Америку великой». Но сейчас его использовать нельзя, ведь наша страна перестала быть великой, – заявил Трамп.

На основании этих слов все сделали вывод - Трамп однозначно решил баллотироваться в 2024 году. Хотя официального заявления от его имени как не было, так и нет. Впрочем, как и нового лозунга, с которым Трамп попытается победить в президентской гонке.

Пока единственным итогом пламенного выступления лидера республиканцев в Айове стали обвинения в адрес телеканала C-SPAN, который освещал митинг Трампа, – многие восприняли его речь как начало предвыборной кампании, а телеканал заподозрили в поддержке и продвижении экс-президента.

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