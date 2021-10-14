Выступление Владимира Путина на Евразийском женском форуме 14 октября 2021: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин выступил в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 октября, прибыл в Санкт-Петербург, чтобы поприветствовать участников в ходе открытия Евразийского женского форума, который пройдёт в Таврическом дворце. Прямую трансляцию выступления можно увидеть на сайте kp.ru.

Мероприятие проводят в очном режиме, но с соблюдением мер безопасности по коронавирусу, в том числе с масочным режимом и шахматной рассадкой.

Кстати, Путин уже выступал на Евразийском женском форуме в 2018 году. Президент тогда призвал устранить гендерное неравенство, рассказал о возрастающей роли женщин в мире, об отношении к женщинам в России и о российском демографическом проекте, в котором поддерживаются семьи с детьми, нуждающиеся семьи с низким достатком, родители, которые воспитывают детей-инвалидов.

Напомним, Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге. Он продлится до 15 октября 2021 года. В деловую программу войдут десятки мероприятий, которые планируют провести в Таврическом дворце и музейно-выставочном комплексе "Вселенная воды".

Форум, проводимый с 2015 года, объединяет женщин со всего мира для того, чтобы собрать и проанализировать все самые передовые идеи, инициативы и проекты, которые способны изменить мир к лучшему.