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Наука14 октября 2021 11:15

Запуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb на орбиту 14 октября 2021: прямая онлайн-трансляция

Это будет уже шестой пуск британских спутников OneWeb с космодрома Восточный. Сайт Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию запуска ракеты "Союз" 14 октября 2021 года
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Это будет уже шестой запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный

Это будет уже шестой запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 14 октября, в 12:40:10 по московскому времени ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартует с космодрома Восточный.

Примерно через девять минут от третьей ступени отделятся разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов, это займет примерно четыре часа.

Это будет уже шестой запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный. После него количество британских аппаратов на орбите вырастет до 358. Последний раз спутники OneWeb запускали с Восточного 1 июля 2021 года.

Как рассказывал генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, это будет последний с Восточного ракеты семейства "Союз-2", заправленной керосином. После этого ракеты будут заправлять новым топливом — нафтилом.

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