Запуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb на орбиту 14 октября 2021: прямая онлайн-трансляция

Это будет уже шестой запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 14 октября, в 12:40:10 по московскому времени ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартует с космодрома Восточный.

Примерно через девять минут от третьей ступени отделятся разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов, это займет примерно четыре часа.

Это будет уже шестой запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный. После него количество британских аппаратов на орбите вырастет до 358. Последний раз спутники OneWeb запускали с Восточного 1 июля 2021 года.

Как рассказывал генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, это будет последний с Восточного ракеты семейства "Союз-2", заправленной керосином. После этого ракеты будут заправлять новым топливом — нафтилом.