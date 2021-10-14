Ракета «Союз» со спутниками OneWeb допущена к пуску с Восточного

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Госкомиссия приняла решение о готовности к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая вместе с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb 14 октября. Об этом сообщили в Роскосмосе.

После запуска спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 358.

– На космодроме Восточный состоялось заседание госкомиссии. По результатам прошедших испытаний члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 12:40:10 по московскому времени 14 октября 2021 года, – сообщили в Роскосмосе.

Запуск первых шести спутников OneWeb на орбиту состоялся на космодроме Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года – еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура – 22 августа и 14 сентября 2021 года.

Напомним, в сентябре 2021 года президент России Владимир Путин посетил космодром Восточный. Владимир Путин осмотрел инфраструктурные объекты космодрома, в частности - командный пункт и стартовый комплекс «Ангара».