Джиган, Little Big, Cream Soda, The Hatters и Эльдар Джарахов — ВКонтакте и радио ENERGY проведут 12-часовой марафон со звёздами

ВКонтакте и радио ENERGY в России празднуют 15-летие.

ВКонтакте и радио ENERGY в России отмечают 15-летие. Социальная сеть и радио объединятся, чтобы вместе отпраздновать свои дни рождения: они проведут 12-часовой онлайн-марафон со звёздами и фрешменами. Поклонники услышат любимые хиты в живом исполнении, узнают откровения артистов и получат шанс выиграть призы: мерч от радио ENERGY и подписку на VK Combo. Марафон пройдёт 15 октября в эфире радио, а также в его официальном сообществе ВКонтакте.

Участниками марафона станут музыканты и блогеры, среди которых Аня Pokrov, Артур Пирожков, Асия, Ваня Дмитриенко, Джиган, Люся Чеботина, Эльдар Джарахов, Cream Soda, GAYAZOV$ BROTHER$, GUMA, HENSY, KARA KROSS, Little Big, ST, The Hatters, ZAPRAVKA. Слушателей радио и пользователей ВКонтакте также ждёт эксклюзивное выступление Саймона — ведущего «Шоу с Че рным Перцем» на радио ENERGY. В марафоне примет участие и Константин Сидорков, директор по развитию музыкальных проектов VK.

Марафон будет длиться с 9:00 до 21:00. Узнать о нём подробнее можно на сайте радио ENERGY или в сообществе ВКонтакте.

ВКонтакте приготовила много сюрпризов к своему дню рождения. Все желающие до 17 октября могут поучаствовать в онлайн-вечеринке с розыгрышем подарков на 1,5 миллиарда рублей. Также к празднику в Эрарте открылась выставка проекта VK Talents, а в соцсети «спрятались» пиньяты — их нужно было находить и разбивать, чтобы получить стикеры. Пиньята появилась и в офлайне: ВКонтакте запустила рекламную кампанию и поделилась забавными фактами о своих пользователях. К примеру, оказалось, что за 15 лет у них было 823 миллиона поводов включить Валерия Меладзе.