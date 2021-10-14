Видео массового задержания экстремистов в семи регионах России опубликовала ФСБ

Задержания прошли в Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Фото: ФСБ России

Сотрудники Федеральной службой безопасности России провели операцию в семи регионах России по задержанию членов запрещенной в нашей стране международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шамв".

Задержания прошли в Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях.

- В следственные изоляторы отправлены 14 лиц, причастных к финансированию запрещенной в России международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам", действующей на территории Сирии, их будут судить по статье "содействие террористической деятельности", - сообщили в ФСБ России.

По данным следствия все задержанные лица причастны к ресурсному обеспечению боевиков денежными средствами на идеологической основе. Фото: ФСБ России

Статья предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия все задержанные лица причастны к ресурсному обеспечению боевиков денежными средствами на идеологической основе. При обысках у задержанных нашли смартфоны, с которых они совершали платежи и религиозно-экстремистская литература.

Во время задержания один из экстремистов попытался скрыться на велосипеде, но был также задержан.

Радикалы перечисляли деньги запрещенной в России международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам". Фото: ФСБ России

Ранее Герой СССР Борис Громов опубликовал авторскую колонку. В ней он рассмотрел ряд актуальных вопросов национальной обороны. Среди них он заметил "резкую и планомерную радикализацию части ислама во всем мире".

- Последние события в Афганистане это только подтверждают. Радикально настроенные талибы и родственные им исламские группировки типа "Исламское государство Хорасан", "Исламское движение Узбекистана"*, не говоря уже об ИГ* или "Аль-Каиде" (* - запрещены в России), обязательно будут стремиться к идеологическому проникновению в страны Средней Азии. Мы не можем исключить и того, что могут начаться попытки воссоединения разобщенных государственными границами народов (туркменов, узбеков, киргизов, таджиков), значительная часть которых находится на территории Афганистана, - пишет Громов в своей колонке.

Он отмечает, что все это не "само по себе разрастается", что в это "вкладываются огромные финансовые средства известными странами, в том числе Ближнего Востока", а "возможные успехи талибов в строительстве нового мусульманского общества могут стать детонатором к социальным протестам и политическим кризисам в республиках бывшего СССР".

Фото: ФСБ России

- Процесс радикальной исламизации здесь может ускориться и к власти могут прийти представители соответствующих партий. Все это очень опасно для России, - предупреждает Громов.

От подчеркивает, что подобное "переселения народов" из Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии уже отрепетировано на Европе.