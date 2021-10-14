Путин: нас критикуют за традиционные ценности

Президент выступил на Евразийском женском форуме. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Владимир Путин прилетел в Петербург на открытие третьего Евразийского женского форума. Мероприятие проводится раз в три года, на нем обсуждают проблемы гендерного равенства и роли женщины в современном мире.

Президент напомнил, что в России права женщин – это «давняя практика и традиция». А некоторые страны смотрят на них, как на невероятное достижение лишь последних лет.

- Мы критически – часто заслуженно – оцениваем советский период. Но в значительной степени благодаря ему сложилась такая атмосфера в обществе и в отношении женщин, - заявил Путин.

Тут лидер государства совершенно прав – Россия одной из первых в мире дала женщинам избирательные права и право на труд. В Европе и Америке похожий уровень гендерного равенства достигли только после войны.

Президент вскользь упомянул, что права трансгендеров должны соблюдаться, но российское общество все же за более привычные отношения.

- Для нашей страны дороги традиционные семейные ценности. Как ни странно, это вызывает подчас споры, мы даже слышим критику в наш адрес. Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, и тем не менее, я убежден, что традиционные семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успеха и в настоящем, и в будущем, - заметил Путин.

В конце своей речи глава страны рассказал о поддержке молодых матерей. «Женщины не должны оказываться перед выбором между семьей и профессией», - подчеркнул президент.

Российский лидер с сожалением заключил, что даже «в экономически развитых странах фиксируются перекосы в карьерном плане и оплате труда» у женщин.

По последним данным Евростата, в ЕС женщины зарабатывают на 15% меньше мужчин. И чем выше должность, тем больше разрыв – на уровне топ-менеджмента компаний разница в доходах достигает уже 23%. Гендерное неравенство сильнее всего заметно в Эстонии и Австрии (больше 20% средняя разница зарплат). Доходы мужчин и женщин меньше всего различаются (всего на 2%) в Румынии и Люксембурге.

В России женщины получают на 28% меньше – об этом говорят результаты, проведенные аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума.