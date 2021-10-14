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Политика14 октября 2021 13:10

Путин назвал семейные ценности залогом развития

Президент отметил, что за приверженность традициям Россию даже критикуют
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Путин отметил, что для России крайне значимы традиционные семейные ценности

Путин отметил, что для России крайне значимы традиционные семейные ценности

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что традиционные семейные ценности – залог успешного развития. Соответствующее заявление президент России сделал в четверг, во время выступления на Евразийском женском форуме. Трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте kp.ru.

"Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности - это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что для России крайне значимы традиционные семейные ценности, и за это страну даже иногда критикуют.

Напомним, Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге. Он продлится до 15 октября 2021 года. В деловую программу войдут десятки мероприятий, которые планируют провести в Таврическом дворце и музейно-выставочном комплексе "Вселенная воды".

Свобода самоидентификации граждан должна быть обеспечена, но именно традиционные семейные ценности — залог развития, заявил Путин