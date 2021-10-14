Путин назвал семейные ценности залогом развития

Путин отметил, что для России крайне значимы традиционные семейные ценности Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что традиционные семейные ценности – залог успешного развития. Соответствующее заявление президент России сделал в четверг, во время выступления на Евразийском женском форуме. Трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте kp.ru.

"Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности - это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что для России крайне значимы традиционные семейные ценности, и за это страну даже иногда критикуют.

Напомним, Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге. Он продлится до 15 октября 2021 года. В деловую программу войдут десятки мероприятий, которые планируют провести в Таврическом дворце и музейно-выставочном комплексе "Вселенная воды".