Хороший пример заразителен: почему в очередной потасовке в метро дебоширы-кавказцы остались в меньшинстве

И вот в очередной раз, когда надо переступить через страх и поступить правильно, в одном вагоне находятся уже два мужика, готовые наглым горцам, посчитавшим себя выше закона и моральных правил

А помните эти едкие бубнящие комментарии по поводу Романа Ковалева, не побоявшегося вступиться в одиночку за девушку в метро. И оказавшегося на больничной койке с тяжелыми травмами, едва не лишившись глаза. «Да что такого он сделал? Да только себе хуже? Да за что ему Бастрыкин медаль вручил? Да зачем ему Собянин два миллиона дал? Он что, герой?»

Герой. И объект для подражания. Именно так и формируется модель поведения в любом обществе - через поступок. И, уж простите, через его пропаганду (про медаль и два миллиона гремели все соцсети и телеканалы). Потому что тогда в переполненном вагоне не нашлось ни одного человека, кто бы вступился за Романа, на котором прыгали озверевшие шакалы. Мне было стыдно за этих людей, которые, вероятно, были скованы страхом, впервые столкнувшись с такой первобытной жестокостью. Уверен, и им было стыдно, когда они оправились от шока.

Власть в том случае повела себя максимально правильно. С одной стороны, в рамках принципа нулевой толерантности, - тяжелая уголовная статья для упырей. С другой - подчеркнутое уважение к настоящему мужскому поступку. Четкий сигнал обществу.

И вот в очередной раз, когда надо переступить через страх и поступить правильно, в одном вагоне находятся уже два мужика, готовые дать отпор наглым горцам, посчитавшим себя выше закона и моральных правил. А за их спиной весь вагон, включая женщин. Так и рождается гражданское общество - в ситуации, когда надо стоять друг за друга горой.

Спасибо Роману Ковалеву за этот урок.

И Бастрыкину с Собяниным тоже — за правильную реакцию.

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