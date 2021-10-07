«Невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников»: почему сегодня элементарный мужской поступок достоин медали

Трое кавказцев избили Романа Ковалева в метро за то, что он заступился за женщину. Фото: Кадр видео

Вчера председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился, чтобы в ближайшее время на москвича Романа Ковалева оформили наградные документы. Ему вручат медаль «Доблесть и отвага» (см. «Справка «КП»).

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку», - говорится в сообщении СК.

ПЕРЕЛОМ НОСА

В бой с численно превосходящим противником, защищая честь женщины, Роман Ковалев вступил в вагоне метро. На видео, которое сняли очевидцы, все выглядит максимально жутко. Пол вагона весь в крови. На полу лежит мужчина, закрывая голову руками. А по голове лупит ногами со всей силы некто в красных штанах. Потом он и вовсе делает движение, нанося удар ногой сверху вниз - чтоб противник головой о пол ударился. (Вообще, если поставленный удар, так череп ломают). Вокруг кричат женщины. Умоляют остановиться. Но эта троица, что вертится вокруг лежащего, кидается и на других пассажиров: кто еще хочет?

ЧП случилось на синей ветке 4 октября. На перегоне между станциями «Партизанской» и «Измайловской».

О том, с чего все началось, потом рассказывали очевидцы.

- Три молодых человека - пьяные и с криками - ввалились в вагон на «Электрозаводской», - сообщила полицейским одна из пассажирок. - Они вели себя агрессивно, стали приставать к пассажирам, сгоняли женщин с мест. Говорили друг другу: мол, если хочешь посидеть, сгоняй девчонок. В вагоне ехала женщина с мужчиной, она встала и уступила им место. Эти трое там уселись и начали веселиться и обзывать пассажиров.

На «Измайловской» компания докопалась до девушки с брекетами.

- Напротив них сидел парень и сделал им замечание. Он просто сказал, что так люди себя не ведут в общественном месте. И тут же получил кулаком в лицо.

А дальше уже то, что попало на видео: град ударов, размазанная по полу кровь.

Едва поезд остановился, эти трое рванули к выходу. Пассажиры во время драки жали тревожную кнопку, но дежурившие на станции полицейские остановить драчунов не успели.

У парня, который заступился за девушку, перелом носа и костей лица. Из-за отеков оба глаза почти ничего не видят. В больнице, говорят, он проведет еще не меньше недели. Да и потом еще долго не сможет работать.

Роману Ковалеву 25 лет. Он работает в одном из московских заведений барменом.

В тот вечер парень возвращался от девушки домой.

Роман Ковалев в больнице. Фото: Instagram.com

УГРОЖАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИМ НОЖОМ

Отморозков нашли через два дня. Причем при задержании они пытались оказать сопротивление сотрудникам полиции, угрожали ножом и перцовым баллончиком. Троица - Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков - не так давно приехала в Москву из Дагестана на заработки.

Кстати, как стало известно, «джигиты» и раньше никогда пай-мальчиками не были. Каждый ранее уже привлекался по уголовным статьям. Разве что только реально в колонии не сидели.

Например, Ханмагомедов судили за кражу, но отделался он лишь условным сроком. Залибекова привлекали по той же статье, но обошлось штрафом - 6 тысяч рублей. А вот Мусалаев мог сесть как раз за драку, но уголовное дело прекратили за примирением сторон. В общем, золото, а не ребята…

Московская полиция опубликовала видео допроса кунаков после задержания. На этой записи троица ведет себя предельно смирно. Все как один раскаиваются.

Накануне отправленных под арест дагестанцев в СИЗО навестили правозащитники.

Ханмагомедов заявил им, что с Ковалевым дрался только он, и они якобы выясняли отношения один на один. (При этом, на снятых очевидцами кадрах видно, что один из кунаков держит пассажира за разбитое лицо, а другой бьет руками и ногами. На честный бой совсем не похоже). По версии отморозка Мусалаева, он лишь оттаскивал чужака от своего друга, якобы разнимал их драку. Третий товарищ, Залибеков, говорит, что вообще просто стоял рядом. Но вины с себя не снимает: не доглядел, не предотвратил конфликт. Но на видео-то происходит совсем другое. Когда колошматят Ковалева, женщины в вагоне кричат, требуют, чтобы отморозки остановились. Кто-то даже делает движение, пытаясь встреть. Но тот самый Залибеков (который просто стоял) кричит: «Вы сейчас ***** все получите! Отойдите отсюда, *****».

Сам пострадавший Роман Ковалев сообщил полицейским, что самым агрессивным был мужчина в красных штанах, который потом добивал его (это Ханмагомедов), но первый удар нанес кто-то из его друзей - сбоку в челюсть. Так что какая уж тут драка «один на один»…

Кстати, пока неизвестно, как девушка, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, поблагодарила своего защитника.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Роман Ковалев работает барменом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что им за это будет?

Изначально в полиции возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (максимальное наказание - лишение свободы до 7 лет). Однако Следственный комитет попросил коллег из МВД передать дело. По поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовное дело переквалифицировали на более тяжкие статьи - «покушение на убийство» (до 18 лет) и «применение насилия в отношении представителей власти» (до 5 лет).

Эксперт рассказал kp.ru о перспективах наказания.

- Несмотря на то, что следствие квалифицирует преступление, как покушение на убийство с отягчающими, на мой взгляд, здесь все же имеет место умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Это до 10 лет, - говорит адвокат, эксперт правового Ютюб-канала «Фрейтак Медиа» Вадим Багатурия. - Что касается насилия в отношении полицейских, по этой статье мужчинам грозит до 5 лет.

По мнению адвоката, по совокупности преступлений, совершенных задержанными из очевидно хулиганских побуждений, им реально грозит 7-10 лет лишения свободы.

Напомним, один из задержанных ранее получил условный срок за кражу. И судимость с него еще не снята.

- Есть большая вероятность, что этот условный срок теперь приплюсуется к новому наказанию, - заявил Вадим Багатурия.

Справка «КП»

Медаль «Доблесть и отвага» - ведомственная награда СК, которая вручается сотрудникам комитета за самоотверженность в условиях, опасных для жизни. Но в исключительных случаях, по решению председателя ведомства, ею могут быть награждены и гражданские. Кстати, в разные годы эту медаль получали президент Чечни Рамзан Кадыров и известный военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, прошедший многие горячие точки.

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