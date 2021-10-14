80-летний советский футболист и легенда "Локомотива" Владимир Коротков победил коронавирус

Владимир Коротков. Фото: ФК "Локомотив"

Для болельщиков Локомотива Владимир Коротков знаковая фигура и не нуждается в представлении. Известный футболист и тренер долгое время был помощником президента клуба и совмещал несколько должностей, решая важные вопросы, связанные с командой. В конце августа Владимиру Петровичу исполнилось 80 лет, юбилей он отпраздновал в тесном семейном кругу. Но через несколько дней заболел коронавирусом.

Как ранее сообщалось kp.ru, Короткова сначала доставили в госпиталь ветеранов. Но состояние управляющего делами команды "Локомотив" стремительно ухудшалось и 21 сентября его перевели в реанимацию больницы в Коммунарке. К тому моменту врачи диагностировали у Короткова обширное поражение лёгких, которое достигло 75%. Но подключать Владимира Петровича к аппарату ИВЛ медики не спешили. Мужчина самостоятельно дышал кислородной смесью из баллона. Несколько дней он провёл в реанимации в тяжелом состоянии.

— Когда наметилась положительная динамика врачи стали постепенно сокращать поток кислорода. Мы звонили в больницу раз в день, чтобы быть в курсе его состояния, — говорит супруга Владимира Петровича

В Коммунарке Коротков провёл больше двух недель, медикам удалось стабилизировать его состояние и через какое-то время Владимир Петрович пошёл на поправку, опасность миновала. На всякий случай врачи понаблюдали за пациентом ещё несколько дней и недавно выписали его из больницы. Сейчас управляющий делами Локомотива уже вернулся домой к семье. Теперь Владимиру Короткову предстоит реабилитация после тяжелой болезни. Сейчас о нём заботится супруга, она помогает мужу вернуться к обычной жизни.