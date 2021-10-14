Тяжелобольному Александру Серову стало хуже

Певец Александр Серов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Серов уже неделю находится в реанимации. 67-летнему певцу с каждым днем становится все хуже. Его могут ввести в искусственную кому и подключить к ЭКМО. В настоящее время врачи проводят консилиум.

У госпитализированного Александра Серова наблюдается отрицательная динамика. У певца масштабное поражение обоих легких из-за коронавируса. Время от времени знаменитость подключают к ИВЛ. Александр Николаевич не может обходиться без кислородной маски.

Артист лежит в реанимации. У исполнителя хитов "Мадонна", "Ты меня любишь" и "Я люблю тебя до слез" развилась дыхательная недостаточность. Тяжелое состояние Серова осложняет сахарный диабет. Врачи не исключают, что в ближайшее время пациента могут ввести в медикаментозную кому, передает Пятый канал.

Семья музыканта молится о его выздоровлении. "Мы каждый день молимся и желаем Александру здоровья. Мои сестры Наталья и Ольга, друзья, муж, который расшифровывает каждое сообщение врачей. Мы всем этим сейчас живем. Все наши мысли и действия сейчас только во здравие Александра. Саш, тебя очень много людей любят! Ты очень много добра нес в этот мир. Ты нам еще нужен! Живи! Люблю тебя!" - говорила бывшая жена звезды Елена.

Дочь Мишель не скрывает своих переживаний за папу. "Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости", - делится девушка.