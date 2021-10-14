Екатерина Варнава расказала о жуткой травле в школе

Екатерина Варнава.
Фото: YouTube
Одна из самых ярких участниц проекта Comedy Woman Екатерина Варнава после закрытия юмористического шоу сконцентрировалась на актерской профессии — играет собаку в театре у гражданского мужа, режиссера Александра Молочникова, снимается в кино и ведет шоу на ТНТ и «Пятнице». В интервью Екатерине Гордеевой артистка объяснила, из-за чего закрыли Comedy Woman, за что ее называли фашисткой и почему Клара Новикова — стендапер.
«Детство в ГДР? (там служил отец Екатерины). Я помню школу. Было беззаботно и я не знала, как бывает. А потом приехала в Россию и поняла. Хочешь ананас, хочешь мороженый лед, жвачку. Мы вернулись в 1991 году. Для родителей это было непросто. Мама, будучи медицинским работником, зарабатывала адски мало — работала участковым врачом. Папа пошел в Генштаб, и это были другие деньги. Все, что мы накопили, вложили в МММ. Но у меня были другие проблемы. Мне надо было адаптироваться в школе в Коньково. Я даже не знала, что такое может быть, что нет друзей и подруг. Первое, что мне сказали, когда меня представили: «Катя к нам приехала из Германии». Тут же я услышала слово «Фашистка» на весь класс»
Катя Варнава в школе.
Фото: Личный архив
«Клара Новикова — потрясающая. Великолепный стендапер. Мы однажды вели мероприятие, где она выступала. Два часа, пока мы общались с людьми, она сидела у бара и постоянно что-то записывала. Не в гримерке сидела и не в отеле. А она записывала имена людей, тосты, и тут же на них придумывала шутки. Такой интерактив. И она вышла и просто разорвала непростую взрослую аудиторию! То есть вроде как артист, но свой. 40 минут гениального стендапа»
«Если мы активно работаем, то скучаем друг по другу, но при этом находимся в состоянии абсолютной влюбленности, открытости, поддерживаем и понимаем, что у нас очень похожее состояние: удачная репетиция или нет. Нет сил и времени поддевать друг друга. Это идеальная формула отношений. Он очень переменчив в настроении, непредсказуем и импульсивен. А я ведь тоже затрачиваю. И поначалу были такие моменты [столкновения], когда я говорила: «Эй, погоди». Но сейчас я счастлива, нахожусь в абсолютно гармоничном состоянии. Если бы говорим сейчас, то я представляю семью с ним [Молочниковым], и у нас будет ребенок, и собака, и мы будем прогуливаться большой дружной семьей. Такие мысли меня вдохновляют. Сашу тоже, но говорить за него я не могу. Может, он ответил бы иначе»
Екатерина Варнава во время интервью Екатерине Гордеевой.
Фото: YouTube
«Вышло так, что шоу закрыли, но гастроли еще не закончились. Расписаны на полгода вперед. Но случился карантин. Всех закрыли по домам. Все резко закончилось. Возникла какая-то недосказанность, недолайканность, недолюбленность. Столько обиды и боли появилось вдруг. Это же родное. Столько лет этим жил. И это просто так мгновенно заканчивается? Мне некого прощать. Меня не бросили. Мы стали коллегами, отношения были другими, что больнее. Со мной обсуждали закрытие проекта, я была несогласна. Мне говорили, что нужна пауза. Я говорила нет, сделаем паузу — все закроется, надо продолжать. Нам говорят: вы теряете скорость, форму, актуальность, надо еще подумать. Я выступала за то, что надо двигаться. В итоге решение приняли без меня. Проект закрылся»
«Узнаваемость, конечно, присутствует. Могу ходить в очках или в маске, и меня все равно узнают. Но помимо того, что 15 лет я работала на ТВ, меня ассоциируют исключительно с пластическими операциями. Большинство людей, что бы я не делала и какой бы проект не выпускала, люди говорят одно: это она себя переделала. Об этом я не переживаю. Переделала и довольна этим»
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