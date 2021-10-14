Екатерина Варнава расказала о жуткой травле в школе

Екатерина Варнава. Фото: YouTube

Одна из самых ярких участниц проекта Comedy Woman Екатерина Варнава после закрытия юмористического шоу сконцентрировалась на актерской профессии — играет собаку в театре у гражданского мужа, режиссера Александра Молочникова, снимается в кино и ведет шоу на ТНТ и «Пятнице». В интервью Екатерине Гордеевой артистка объяснила, из-за чего закрыли Comedy Woman, за что ее называли фашисткой и почему Клара Новикова — стендапер.

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

«Детство в ГДР? (там служил отец Екатерины). Я помню школу. Было беззаботно и я не знала, как бывает. А потом приехала в Россию и поняла. Хочешь ананас, хочешь мороженый лед, жвачку. Мы вернулись в 1991 году. Для родителей это было непросто. Мама, будучи медицинским работником, зарабатывала адски мало — работала участковым врачом. Папа пошел в Генштаб, и это были другие деньги. Все, что мы накопили, вложили в МММ. Но у меня были другие проблемы. Мне надо было адаптироваться в школе в Коньково. Я даже не знала, что такое может быть, что нет друзей и подруг. Первое, что мне сказали, когда меня представили: «Катя к нам приехала из Германии». Тут же я услышала слово «Фашистка» на весь класс»

Катя Варнава в школе. Фото: Личный архив

ПРО КЛАРУ НОВИКОВУ

«Клара Новикова — потрясающая. Великолепный стендапер. Мы однажды вели мероприятие, где она выступала. Два часа, пока мы общались с людьми, она сидела у бара и постоянно что-то записывала. Не в гримерке сидела и не в отеле. А она записывала имена людей, тосты, и тут же на них придумывала шутки. Такой интерактив. И она вышла и просто разорвала непростую взрослую аудиторию! То есть вроде как артист, но свой. 40 минут гениального стендапа»

ПРО АЛЕКСАНДРА МОЛОЧНИКОВА

«Если мы активно работаем, то скучаем друг по другу, но при этом находимся в состоянии абсолютной влюбленности, открытости, поддерживаем и понимаем, что у нас очень похожее состояние: удачная репетиция или нет. Нет сил и времени поддевать друг друга. Это идеальная формула отношений. Он очень переменчив в настроении, непредсказуем и импульсивен. А я ведь тоже затрачиваю. И поначалу были такие моменты [столкновения], когда я говорила: «Эй, погоди». Но сейчас я счастлива, нахожусь в абсолютно гармоничном состоянии. Если бы говорим сейчас, то я представляю семью с ним [Молочниковым], и у нас будет ребенок, и собака, и мы будем прогуливаться большой дружной семьей. Такие мысли меня вдохновляют. Сашу тоже, но говорить за него я не могу. Может, он ответил бы иначе»

Екатерина Варнава во время интервью Екатерине Гордеевой. Фото: YouTube

ПРО COMEDY WOMAN

«Вышло так, что шоу закрыли, но гастроли еще не закончились. Расписаны на полгода вперед. Но случился карантин. Всех закрыли по домам. Все резко закончилось. Возникла какая-то недосказанность, недолайканность, недолюбленность. Столько обиды и боли появилось вдруг. Это же родное. Столько лет этим жил. И это просто так мгновенно заканчивается? Мне некого прощать. Меня не бросили. Мы стали коллегами, отношения были другими, что больнее. Со мной обсуждали закрытие проекта, я была несогласна. Мне говорили, что нужна пауза. Я говорила нет, сделаем паузу — все закроется, надо продолжать. Нам говорят: вы теряете скорость, форму, актуальность, надо еще подумать. Я выступала за то, что надо двигаться. В итоге решение приняли без меня. Проект закрылся»

ПРО ПЛАСТИКУ

«Узнаваемость, конечно, присутствует. Могу ходить в очках или в маске, и меня все равно узнают. Но помимо того, что 15 лет я работала на ТВ, меня ассоциируют исключительно с пластическими операциями. Большинство людей, что бы я не делала и какой бы проект не выпускала, люди говорят одно: это она себя переделала. Об этом я не переживаю. Переделала и довольна этим»

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