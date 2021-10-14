Девять московских ресторанов получили звезды Michelin: кому достался ресторанный "Оскар"

В Москве презентовали первый гид "Мишлен" по столице России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Красная ковровая дорожка, свет софитов, дамы в коктейльных платьях, мужчины в костюмах - 14 октября в концертном зале "Зарядье" презентовали первый гид "Мишлен" по Москве. Лучшим столичным ресторанам присвоили заветные звезды и 69 внесли в красный гид "Мишлен".

- В Москве много звезд, но мишленовских еще не было. В столице большие исторические гастрономические корни, в России большие хлебосольные традиции. Купцы и дворяне закладывали последний рубль, чтобы угостить гостей достойно. В советское время многие традиции были утеряны и первоклассные рестораны превратились в советский общепит. В 90-е Россия и Москва стали наверстывать упущенное, появились сотни хороших ресторанов, которые удивляли гостей изысканностью блюд, - сказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее десять лет, как отметил Сергей Собянин, московские рынки стали превращаться в гастрономические центры, количество ресторанов увеличилось в три раза, а уличных кафе - в два раза.

Как гид "Мишлен" дошел в Москву

Впервые в истории французский гид "Мишлен" (Michelin) анонсировал свой приход на российский рынок в декабре 2020 года. Особенность этого гида - независимое мнение и точная оценка заведению с первого посещения (дважды одно и тоже заведение не посещают). За 120-летнюю историю существования ресторанный путеводитель "Мишлен" продолжает работать анонимно, не предупреждая рестораторов о визите своих экспертов. За 120-летнюю историю гида было отобрано более 16 700 заведений от бистро до ресторанов высокой кухни.

- Для нас это имиджевое событие. То, что у нас появляются рестораны "Мишлен". Это доказывает, что туризм активно развивается в России. Мы делаем особый акцент на национальной кухне и поддерживаем грантами такие проекты, - сказада Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Разговоры о появлении гида "Мишлен" в Москве ведется давно. Как признались официальные представители, свою тайную работу они начали пять лет назад. Вели работу и в столичном комитете по туризму. Для удобства путешественников Москва создала цифровой туристический сервис Russpass, который помогает при планировании поездки по столице и в том числе узнать о вкусных местах в городе.

- У нас уже более 15 000 заведений общепита, которые привлекают, как туристов, так и местных жителей. В меню многих кафе и ресторанов представлены авторские версии традиционных блюд, активно используются фермерские продукты. Несмотря на пандемию, ресторанная отрасль развивалась. В Москве за последние годы появились новые форматы такие, как "Депо" или Центральный рынок, проводятся мастер-классы. Думаю, что звезды "Мишлен" будет путеводными звездами для туристов, которые знакомы с гидом, - заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители "Мишлен" говорят, что проект по оценке московских ресторанов оказался вызовом из-за пандемии, из-за ряда ограничений.

- Однако рестораны были открыты и мы смогли оценить их, и выпустить гид. Признаюсь, что мы начали работу пять лет назад. Москва имеет прекрасные заведения и мы выделили 69 ресторанов, которые вошли в первый гид "Мишлен" по Москве, - сказал Гвендаль Пулленек, международный директор Michelin.

Международный директор Michelin Гвендаль Пулленек. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Кто окончательно принимает решение: давать звезду или нет?

- У нас более 53 экспертов, которые путешествуют по миру. Окончательное решение потом они принимают коллективно.

- Рестораны русской кухни смогут получить звезды?

- Безусловно.

Гвендаль Пулленек уточнил, что оценивали рестораны на основе пяти критериев: техника, мастерство, индивидуальность шеф-повара, высокое качество, устойчивость на рынке. Будут отмечены, в том числе, и заведения, где цена блюд до 2000 рублей. Гвендаль Пулленек сказал, что эксперты гида "Мишлен" вернутся в Москву, чтобы помочь развитию российского туризма.

- Ресторанный рынок Москвы за пять лет улучшился, есть прекрасный выбор овощей, фруктов, крабов, икры, меда. Видно, что молодые шеф-повара много путешествовали, они не копируют увиденные концепции, а выражают свои идеи. Это и делает московские рестораны привлекательнее, - сказал Гвендаль Пулленек, международный директор Michelin.

Две звезды Michelin:

- Artest - chefs table,

- Twins Garden.

Одна звезда Michelin:

- Селфи,

- Белуга,

- Grand Cru,

- White Rabbit,

- Biologie,

- Сахалин,

- Savva.

"Зеленая звезда" Michelin:

Гид "Мишлен" стремится к экологии в гастрономии и с 2020 года введена новая награда – "Зеленая звезда. Она присуждается ресторану с экологически чистыми методами работы за усилия, направленные на осознанное потребление.

- Twins Garden,

- Biologie,

- Bjorn.

Лучшим московским ресторанам официально присвоены звезды "Мишлен". Фото: Иван МАКЕЕВ

Получат табличку "Рекомендовано Michelin 2022" - 45 ресторанов:

- 15 Kitchen&Bar,

- Аист,

- Alice,

- AQ Kitchen,

- Artest,

- Assunta Madre,

- Avocado Qween,

- Bolshoi,

- Buro ЦУМ,

- Батлер,

- Кафе Пушкинъ,

- ЦДЛ,

- Чемодан,

- Корнер кафе Новодмитровская,

- Cristal room baccarat,

- Дарбази,

- Эларджи,

- Экспедиция,

- Фаренгейт,

- Grace Bistro,

- Гранд-кафе Dr.Живаго,

- Hands,

- Гедонист,

- La maree - Малая Грузинская,

- La marre - Петровка,

- La marre - Смоленка,

- Margarita bistro,

- Mos,

- Muchrooms,

- Натахтари,

- Оvo,

- Parisienne,

- Pavilion пруд Патрики,

- Peshi,

- Pinch,

- Regent,

- Рислинг бойз,

- Semifreddo,

- Северяне,

- Техникум,

- Ухват,

- Волна,

- Wine&Crab,

- Wine religion.

Спецноминации Michelin 2022:

- "Молодой шеф-повар" - Никита Подерягин, Bjorn,

- "Лучший сервис" - Виталий Филонов, Twins Garden.

Биб гурман Michelin 2022 (обед до 2000 рублей): - Bjorn, - Севичерия, - Delicatessen, - Erwin.РекаМореОкеан, - Eva, - Flor, - Жеральдин, - Hibiki, - Казбек, - Lucky Izakaya Bar, - Рыбторг, - Tilda Food&Bar, - Уголек, - Uilliams, - Vani.

Кстати

Слово рестораторам

Сергей Березуцкий, ресторатор, шеф-повар Twins Garden:

- Любые рейтинги - это хорошо, но вне зависимости от звезд мы придем и продолжим работать. Конечно, звезда "Мишлен" будет означать признание, что труд сотрудников ресторана замечен, что его оценили беспристрастно.

Аркадий Новиков, ресторатор:

- "Мишлен" - однозначно стимул для совершенствования. Мы однозначно не будем менять цены, в связи с приходом гида "Мишлен" в Москву, вне зависимости получим мы звезды или нет.

Максим Ползиков, гендиректор Ginza Project:

- Спокойно отношусь ко всем наградам, мы работаем не ради звезд, а ради наших гостей, чтобы им было вкусно, комфортно. Думаю, что гид "Мишлен" добавит конкуренции, добавит определенным ресторанам гостей.

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