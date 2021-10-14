Девять московских ресторанов получили звезды Michelin: кому достался ресторанный "Оскар"

В Москве презентовали первый гид "Мишлен" по столице России.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Красная ковровая дорожка, свет софитов, дамы в коктейльных платьях, мужчины в костюмах - 14 октября в концертном зале "Зарядье" презентовали первый гид "Мишлен" по Москве. Лучшим столичным ресторанам присвоили заветные звезды и 69 внесли в красный гид "Мишлен".
- В Москве много звезд, но мишленовских еще не было. В столице большие исторические гастрономические корни, в России большие хлебосольные традиции. Купцы и дворяне закладывали последний рубль, чтобы угостить гостей достойно. В советское время многие традиции были утеряны и первоклассные рестораны превратились в советский общепит. В 90-е Россия и Москва стали наверстывать упущенное, появились сотни хороших ресторанов, которые удивляли гостей изысканностью блюд, - сказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В последнее десять лет, как отметил Сергей Собянин, московские рынки стали превращаться в гастрономические центры, количество ресторанов увеличилось в три раза, а уличных кафе - в два раза.
Впервые в истории французский гид "Мишлен" (Michelin) анонсировал свой приход на российский рынок в декабре 2020 года. Особенность этого гида - независимое мнение и точная оценка заведению с первого посещения (дважды одно и тоже заведение не посещают). За 120-летнюю историю существования ресторанный путеводитель "Мишлен" продолжает работать анонимно, не предупреждая рестораторов о визите своих экспертов. За 120-летнюю историю гида было отобрано более 16 700 заведений от бистро до ресторанов высокой кухни.
- Для нас это имиджевое событие. То, что у нас появляются рестораны "Мишлен". Это доказывает, что туризм активно развивается в России. Мы делаем особый акцент на национальной кухне и поддерживаем грантами такие проекты, - сказада Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Разговоры о появлении гида "Мишлен" в Москве ведется давно. Как признались официальные представители, свою тайную работу они начали пять лет назад. Вели работу и в столичном комитете по туризму. Для удобства путешественников Москва создала цифровой туристический сервис Russpass, который помогает при планировании поездки по столице и в том числе узнать о вкусных местах в городе.
- У нас уже более 15 000 заведений общепита, которые привлекают, как туристов, так и местных жителей. В меню многих кафе и ресторанов представлены авторские версии традиционных блюд, активно используются фермерские продукты. Несмотря на пандемию, ресторанная отрасль развивалась. В Москве за последние годы появились новые форматы такие, как "Депо" или Центральный рынок, проводятся мастер-классы. Думаю, что звезды "Мишлен" будет путеводными звездами для туристов, которые знакомы с гидом, - заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Представители "Мишлен" говорят, что проект по оценке московских ресторанов оказался вызовом из-за пандемии, из-за ряда ограничений.
- Однако рестораны были открыты и мы смогли оценить их, и выпустить гид. Признаюсь, что мы начали работу пять лет назад. Москва имеет прекрасные заведения и мы выделили 69 ресторанов, которые вошли в первый гид "Мишлен" по Москве, - сказал Гвендаль Пулленек, международный директор Michelin.
Международный директор Michelin Гвендаль Пулленек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Кто окончательно принимает решение: давать звезду или нет?
- У нас более 53 экспертов, которые путешествуют по миру. Окончательное решение потом они принимают коллективно.
- Рестораны русской кухни смогут получить звезды?
- Безусловно.
Гвендаль Пулленек уточнил, что оценивали рестораны на основе пяти критериев: техника, мастерство, индивидуальность шеф-повара, высокое качество, устойчивость на рынке. Будут отмечены, в том числе, и заведения, где цена блюд до 2000 рублей. Гвендаль Пулленек сказал, что эксперты гида "Мишлен" вернутся в Москву, чтобы помочь развитию российского туризма.
- Ресторанный рынок Москвы за пять лет улучшился, есть прекрасный выбор овощей, фруктов, крабов, икры, меда. Видно, что молодые шеф-повара много путешествовали, они не копируют увиденные концепции, а выражают свои идеи. Это и делает московские рестораны привлекательнее, - сказал Гвендаль Пулленек, международный директор Michelin.
- Artest - chefs table,
- Twins Garden.
- Селфи,
- Белуга,
- Grand Cru,
- White Rabbit,
- Biologie,
- Сахалин,
- Savva.
Гид "Мишлен" стремится к экологии в гастрономии и с 2020 года введена новая награда – "Зеленая звезда. Она присуждается ресторану с экологически чистыми методами работы за усилия, направленные на осознанное потребление.
- Twins Garden,
- Biologie,
- Bjorn.
Лучшим московским ресторанам официально присвоены звезды "Мишлен".
Фото: Иван МАКЕЕВ
- 15 Kitchen&Bar,
- Аист,
- Alice,
- AQ Kitchen,
- Artest,
- Assunta Madre,
- Avocado Qween,
- Bolshoi,
- Buro ЦУМ,
- Батлер,
- Кафе Пушкинъ,
- ЦДЛ,
- Чемодан,
- Корнер кафе Новодмитровская,
- Cristal room baccarat,
- Дарбази,
- Эларджи,
- Экспедиция,
- Фаренгейт,
- Grace Bistro,
- Гранд-кафе Dr.Живаго,
- Hands,
- Гедонист,
- La maree - Малая Грузинская,
- La marre - Петровка,
- La marre - Смоленка,
- Margarita bistro,
- Mos,
- Muchrooms,
- Натахтари,
- Оvo,
- Parisienne,
- Pavilion пруд Патрики,
- Peshi,
- Pinch,
- Regent,
- Рислинг бойз,
- Semifreddo,
- Северяне,
- Техникум,
- Ухват,
- Волна,
- Wine&Crab,
- Wine religion.
- "Молодой шеф-повар" - Никита Подерягин, Bjorn,
- "Лучший сервис" - Виталий Филонов, Twins Garden.
Биб гурман Michelin 2022 (обед до 2000 рублей): - Bjorn, - Севичерия, - Delicatessen, - Erwin.РекаМореОкеан, - Eva, - Flor, - Жеральдин, - Hibiki, - Казбек, - Lucky Izakaya Bar, - Рыбторг, - Tilda Food&Bar, - Уголек, - Uilliams, - Vani.
Слово рестораторам
Сергей Березуцкий, ресторатор, шеф-повар Twins Garden:
- Любые рейтинги - это хорошо, но вне зависимости от звезд мы придем и продолжим работать. Конечно, звезда "Мишлен" будет означать признание, что труд сотрудников ресторана замечен, что его оценили беспристрастно.
Аркадий Новиков, ресторатор:
- "Мишлен" - однозначно стимул для совершенствования. Мы однозначно не будем менять цены, в связи с приходом гида "Мишлен" в Москву, вне зависимости получим мы звезды или нет.
Максим Ползиков, гендиректор Ginza Project:
- Спокойно отношусь ко всем наградам, мы работаем не ради звезд, а ради наших гостей, чтобы им было вкусно, комфортно. Думаю, что гид "Мишлен" добавит конкуренции, добавит определенным ресторанам гостей.
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