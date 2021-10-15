Пожилых японцев будут заселять в квартиры с детектором смерти

Изменить ситуацию на рынке недвижимости помогло ноу-хау одного из японских риелторских агентств Фото: EAST NEWS

Термин «кодокуси» становится в Японии все более популярным и частоупотребимым, а означает он одинокую смерть, когда тело покойного остается необнаруженным в течение недель, а то и месяцев, поскольку одиночество считается в этой стране правом, которое стараются не нарушать.

О том, что одинокие смерти представляют для страны проблему, говорит хотя бы то, что в японском языке есть как минимум три термина для обозначения этого явления: «кодокуси», «корицуси» и «доккёси». Для того чтобы разобраться в оттенках значений этих слов надо быть японцем или хотя бы хорошо знать язык.

Но факт остается фактом – одинокие смерти действительно являются проблемой. И прежде всего – для компаний, занимающихся сдачей жилья.

Если тело покойного пролежало в запертой квартире несколько месяцев, удалить следы печального происшествия и впитавшийся буквально в стены запах очень проблематично и, к тому же, достаточно дорого. А платить приходится именно компании, поскольку родных у таких жильцов, как правило, нет или связь с ними потеряна очень давно. Кроме того, по оценкам специалистов, стоимость аренды такого жилья падает на 10-20%.

А потому предприимчивые японцы нашли выход – они просто не сдают жилье людям из группы риска, то есть пожилым одиноким гражданам.

Изменить ситуацию на рынке недвижимости помогло ноу-хау одного из японских риелторских агентств: квартиры перед сдачей пожилым одиноким жильцам оборудуют «детектором смерти» – специальными датчиками, которые отслеживают расход электроэнергии. В случае отклонения от привычного графика в потреблении в течение примерно суток, устройство перезвонит жильцу и если тот не ответит – направит письмо арендодателю, который и организует проверку квартиры.

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