Москвичка «устроила» своего 13-летнего сына работать наркозакладчиком

Полиция возбудила на Ирину уголовное дело за хранение и распространение, по которому женщине грозил внушительный тюремный срок Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько недель назад полиция задержала 36-летнюю жительницу Зеленограда Ирину С.* Женщину поймали, когда она делала закладки с наркотиками. Полиция возбудила на Ирину уголовное дело за хранение и распространение, по которому женщине грозил внушительный тюремный срок от десяти до 20 лет заключения. Однако, в правоохранительной системе существует практика, при которой за помощь и содействие следствию, задержанному по этой статье могут дать меньший срок. Для этого необходимо всецело сотрудничать со следователями и «сдать» им всех знакомых наркоторговцев и закладчиков.

Ирина решила облегчить свою участь и стала сотрудничать с полицейскими. Женщина рассказала оперативникам, что вместе с ней наркотики распространял и ее 13-летний сын Сергей С.* Ирина привела сына «в бизнес», и семейным подрядом они делали закладки на территории родного Зеленограда. Крайне удивлённые такими откровениями полицейские, начали проверку по признакам нового уголовного делу в отношении задержанной Ирины - за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

- В ходе работы с задержанной за хранение и распространение наркотиков 36-летней жительницей Зеленограда Ириной С.* выяснилось, что женщина вовлекла в преступную деятельность по распространению наркотиков своего сына, ученика седьмого класса 13-летнего Сергея С.*,- рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах.

На задержанную уже было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ - Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. Теперь же полицией проводится расследование по признакам состава преступления предусмотренного статьей 150 УК РФ - Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

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