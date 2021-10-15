Татьяна Буланова осудила женщин, ставших жертвами харассмента: "Это проституция!"

Булановой оказалась непонятна мода на публичные откровения о домогательствах Фото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна Буланова вслед за Андреем Губиным стала героиней спецпроекта Радио "Комсомольская правда" о жизни кумиров девяностых. Артистка рассказала о деньгах, счастье в личной жизни, несостоявшейся карьере депутата Госдумы, а также смело высказалась на злободневные темы. Так, Булановой оказалась непонятна мода на публичные откровения о домогательствах, которые вылились в движение #metoo. Мол, если актрисы осознанно спят с продюсером ради ролей, то зачем спустя много лет изображать из себя жертв?

- Ко мне коллеги или продюсеры никогда не приставали, а может, я как-то не замечала, не понимала этого, - призналась Татьяна Буланова. - Вообще, для меня слово харассмент - это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал. Если бы со мной случилось такое, я никогда бы об этом не рассказала. Стыдно! Ведь тем самым ты признаешь, что тебя успешно соблазнили. Вот если бы женщины рассказывали об этом сразу или отказывали в интиме, это другое дело.

А вот с мужской тиранией артистка сталкивалась, и не раз. Причем, не по работе, а в личной жизни:

- Слава богу, это было не физическое давление: если и были стычки, то небольшие и обоюдные. А морально да, на меня давили. Наверное, у меня просто сильный характер, и не каждый мужчина рядом с собой может вытерпеть женщину. Возникают обиды, зависть, ревность к успеху. И естественно, человек начинает отыгрываться.

Высказалась певица и о коллегах по шоу-бизнесу. Так, по словам Булановой, она не является поклонницей Ольги Бузовой, но и огульную критику в адрес звезды "Дома-2" не поддерживает.

- Проще всего, разложив живот на диване, зайти в Инстаграм Бузовой и написать какую-нибудь гадость. Мол, я тоже могу выйти и спеть. Так выйди и спой! Но нет ведь: кто-то ленится, кто-то боится, кому-то неохота, - констатировала артистка. - А Оля выходит и делает. Кому-то ее творчество нравится, кому-то нет - ну и что, всем мил не будешь. Я например, постеснялась бы пойти в театр, потому что понимаю свои возможности и побоялась бы нелестных оценок. Все говорят: фу-фу, позор, кошмар! Да ничего не кошмар. Если бы людям было неинтересно, они бы даже не знали, кто такая Бузова. А они знают, то есть сами способствуют ее популярности.

О творчестве другого популярного персонажа, рэпера Моргенштерна, звезде девяностых сказать оказалось нечего.

- Я не знаю ни одной песни Моргенштерна. Слышала фамилию, знаю, как он выглядит. Но дети мои это не слушают. Если его песни хотят запретить, то наверно, надо собирать какую-то комиссию, устанавливать, как подобное творчество негативно влияет на людей. Вот пусть депутаты этим и занимаются, - заявила Буланова, которая в этом баллотировалась в Госдуму, но потерпела неудачу.