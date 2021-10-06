Татьяна Буланова родит первенца жениху-теннисисту, который годится ей в сыновья

52-летняя Татьяна Буланова уже два года счастлива с новым избранником Валерием Рудневым Фото: Иван МАКЕЕВ

Расхожая фраза из "нулевых" о том, что Татьяна Буланова больше не плачет, теперь относится не только к сцене, но и к личной жизни. 52-летняя звезда уже два года счастлива с новым избранником Валерием Рудневым, которого долгое время скрывала от публики. С ним певицу познакомила подруга, и оказалось, не зря: пара сложилась буквально с первого свидания, несмотря на разницу в возрасте - Валерий на 19 лет моложе своей знаменитой любовницы.

- Сейчас для меня это не помеха, - призналась Буланова репортерам за кулисами концерта "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты". - Со стороны можно говорить все, что угодно. Я тоже такая была умная, мол, да вы что, с ума сошли, чтобы я с молодым... А потом как вляпалась..! Два года мы неразлучны, вместе переболели ковидом, причем, Валера перенес вирус значительно тяжелее.

- Чем вас покорил молодой избранник? - поинтересовались репортеры.

- Чем покорил? Да просто он настоящий мужчина. Я совершенно не ожидала, что в его возрасте это возможно. Я даже не ощущаю, что Валера младше. Понимаете, когда человек тебя защищает, когда ты чувствуешь его сильное плечо... Знаете, что такое быть ЗА мужем? Вот, у нас именно так. Он вцепится в горло любому, кто не дай бог, захочет тебя обидеть. Нет-нет, мужем его я не называю. Муж это тот, который со штампом. У нас штампа нет, колец нет, свадьбы не было.

- А хотите замуж?

- Я уже два раза там побывала, поэтому даже не знаю... Но если будет предложение, рассмотрю!

- Таня, а как насчет детей? Хочется?

- Вы знаете, да. Я сама, конечно, не готова выносить малыша, хотя бы по причине возраста. Честно говоря, я и второго ребенка во втором браке не готова была рожать (сыну Никите от футболиста Владислава Радимова уже 14 лет. - Ред.). Мне было 38 лет, и я считала себя возрастной, а кроме того, не готова была отказываться от работы. Но бывший муж сказал, что готов на все: если понадобится, он и двух нянь наймет, и трех... Вот и сейчас мы, в принципе, готовы на все. Когда этот вопрос встанет остро, мы обязательно найдем решение.

- Сейчас многие звезды замораживают яйцеклетки...

- Да, я сделала это несколько лет назад. Это не проблема. На самом деле, процедура проще, чем кажется, и никакой особой подготовки не требует. Самое главное - подготовиться морально к рождению детей. ЭКО я не рассматриваю, а вот суррогатное материнство - вполне.

- Для вашего мужчины это будет первый ребенок?

- Если мы решимся, то да. Мы говорили об этом, он не против. Но я сама немножко боюсь. Младший ребенок уже самостоятельный, сам встает в школу. А я уже в том возрасте, когда хочется подольше поспать...

- Ваш молодой человек решил ваши финансовые вопросы? Уже нет необходимости работать, как раньше?

- Ну, он решает. Но дело не в деньгах, поймите. Вообще неважно, олигарх он, не олигарх. Главное, что он во всем за меня. А сидеть дома я и сама не готова - люблю свою работу! Причем, полюбила ее не так давно - всего лет 5-7 назад. До этого, не поверите, меня очень угнетала моя профессия. Я боюсь сцену, боюсь зрителя, и каждый раз волнуюсь, как в первый раз.

- Таня, а ведь у вас взрослый сын (старшему сыну Александру от первого брака уже 28 - он всего на пять лет младше нынешнего избранника матери. - Ред.). Бабушкой вы готовы стать?

- Я-то давно готова. Старший сын уже живет с девушкой, сделал предложение. Но я жду спокойно, ни на кого не давлю.

- Сложно представить вас в роли бабушки - выглядите потрясающе!

- Я каждые полгода хожу к косметологу. У меня есть классный специалист, который не выкачивает деньги, а делает только то, что необходимо. А что касается фигуры, совет здесь один: не жрать. Спортом я не занимаюсь, хотя мой молодой человек пытался меня приучить. Он бывший спортсмен, теннисист, но даже у него не вышло. Сейчас я снова в процессе похудения и близка к победе. Но надо понимать, что я не ЗОЖ-ница. И привычки вредные имеются, могу вечерком выпить бокальчик-другой. Но я не вижу в этом ничего криминального.