«Откройте вторую кассу!»: Эксперт прогнозирует ухудшение сервиса в супермаркетах из-за нехватки мигрантов

Экономист предупредил об ухудшении сервиса в супермаркетах из-за нехватки мигрантов в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Позовите продавца на кассу! Очередь на полмагазина!» - такие претензии сегодня в супермаркетах можно услышать чаще обычного. Пустующие кассы уже не удивляют. А администрация магазинов открытым текстом признается: персонала не хватает. Например, в «Ленте» в зависимости от региона штат укомплектован от 65% до 92%. О кадровом голоде говорят в Декатлоне и Fix Price. На работных сайтах за год втрое возросло число вакансий кассиров и почти впятеро — администраторов магазинов. При этом количество резюме по этим профессиям снижается на 12-17%, выяснили в «Коммерсанте».

Председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин убежден, что единственная причина всех бед — отъезд трудовых мигрантов и действующие ограничения для их возвращения.

- Работа в магазине — это неблагодарный тяжелый физический труд и невысокие зарплаты. Раньше на такую работу соглашались мигранты, которых сейчас значительно меньше. Местное население предпочитает не идти на такие рабочие места, потому что продавец, как правило, выполняет одновременно обязанности и грузчика, и раскладчика, и кассира. По-сути, это такие универсальные работники с высокой физической нагрузкой и длинным рабочим днем, - объясняет Янин. - Видимо, кризис связан с тем, что сети пока еще не адаптировались к снижению числа мигрантов. Если хотят привлекать кого-то из местных, то нужно повышать зарплаты, а они этого делать пока не могут или не хотят. Сети расширяются, укрупняются, их становится все больше, а людей, которые их обслуживают, все меньше. И на оставшихся переносится все возрастающая нагрузка.

Экономист считает, что все это неминуемо отразится на потребителе. В первую очередь стоит ждать, что в магазинах упадет уровень и качество обслуживания. Автоматические кассы, которые сейчас во множестве появляются в магазинах, смягчат поблему лишь отчасти. Для большинства покупателей по-прежнему необходим живой человек за кассой, который «пробьет» их покупки.

Остается выяснить — приведет ли в итоге кадровый дефицит к дополнительному росту цен на прилавках, из-за того что сети будут закладывать в них возросшие издержки? Дмитрий Янин считает, что этого опасаться пока не стоит.

- Увеличение зарплат работникам существенно не влияет на продуктовую инфляцию. Производительность труда в магазине высокая — один человек обслуживает сотни товаров. Поэтому даже если поднять зарплаты на 15%, то переписывать ценники не придется.