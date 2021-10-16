Обязательные накопления и отмена пенсий: Четыре пенсионные реформы в России, которые не случились

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наша пенсионная система - самая многострадальная в мире. Власти меняют, в среднем, каждые три года. Она превратилась во франкенштейна, слепленного из необдуманных и скороспелых решений. В итоге мы работаем все дольше, пенсии в стране маленькие, а дефицит Пенсионного фонда все равно растет. «Комсомолка» решила вспомнить все самые яркие инициативы властей, которые хотели изменить нашу пенсионную систему.

1. Копите или возвращайте назад!

В начале 2000-х в России появилась накопительная часть пенсии. Сначала в нее шло 2% от наших зарплат, а потом - 6%. Власти надеялись, что в будущем часть бремени по выплатам пенсий возьмут на себя частные пенсионные фонды. Но что-то пошло не так. Большинство россиян остались «молчунами». Они не хотели думать о будущей пенсии и держали свои счета в государственном Внешэкономбанке, где деньги лежали мертвым грузом.

В 2007 году глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов придумал очередную реформу. Он предложил дать людям два года. Если за это время они не переведут накопления в частные пенсионные фонды, государство заберет у них эти деньги. Идею в правительстве не одобрили. Правда, через семь лет все равно заморозили отчисления, но хотя бы не отобрали накопленное.

2007 год. Министр здравоохранения и социального развития РФ Михаил Зурабов перед началом заседания правительства РФ. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Что было, если бы приняли:

Система негосударственных пенсионных фондов в то время была разрозненной. Контроль был мизерный. Поэтому развелось много мошенников. Ушлые владельцы НПФ чуть ли не каждый месяц убегали за границу с нашими сбережениями на старость. А системы гарантирования еще не придумали. Поэтому реформа Зурабова, скорее всего, привела бы к тому, что большая часть денег растворилась бы в неизвестном направлении.

2. Работаешь? Сиди без пенсии!

С 2016 года в России отменили ежегодную индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Это была одна из полумер, с помощью которой власти пытались отложить повышение пенсионного возраста и сократить дефицит пенсионного бюджета. Обосновали ее тем, что у работающих есть еще один источник дохода и они не так нуждаются, как неработающие. Но тем самым породили только еще одну волну недовольства.

При этом изначально Минфин предлагал еще более жесткие меры. Во-первых, в ведомстве Антона Силуанова хотели вовсе отменить выплаты для работающих пенсионеров. Мол, в советское время их не было. Значит, и сейчас не должно быть. Во-вторых, в Минфине предлагали не платить досрочные пенсии тем, кто работает на вредных и опасных производствах. Мол, если человек уже заслужил выплату, но продолжает трудиться на том же заводе, значит нет повода платить ему пенсию по вредности. Вот когда заберет трудовую книжку - тогда можно и платить.

Что было, если бы приняли:

Только по официальной статистике, в России работает каждый четвертый пенсионер. Это 10 млн человек. Скорее всего, большинство из них к удовольствию бизнеса добровольно перешли бы в теневой сектор. Сейчас пенсии работающих и неработающих отличаются на пару-тройку тысяч рублей в месяц. И это недостаточный повод, чтобы лишать себя официального заработка. В случае полной отмены мотивация получать зарплату в конверте была бы сильнее.

3. Повышение пенсионного возраста... в 2010 году

Самая больная тема последних лет. Но на самом деле, обсуждать повышение пенсионного возраста начали еще в конце «нулевых». Экс-министр финансов Алексей Кудрин в 2007 году сказал, что можно ввести «гибкий» возраст выхода на пенсию.

- Не нужно административно изменять пенсионный возраст, нужно сделать это повышение экономически выгодным, - говорил нынешний глава Счетной палаты.

После мирового финансового кризиса, когда Кудрин стал вице-премьером, он активно лоббировал уже не мягкое, а жесткое повышение пенсионного возраста.

- Дефицит Пенсионного фонда неизбежно приведет к тому, что пенсионный возраст будет увеличен. Это даже трудно обсуждать, - заявил он в 2010 году.

Тогда популисты всех мастей тщательно оттоптались на Кудрине. Цена на нефть снова рвалась к $100 за баррель. Денег в бюджете хватало. Тему закрыли на несколько лет. Но тем самым лишь оттянули неизбежное.

Что было, если бы приняли:

Пенсионный возраст стал бы подниматься раньше. Правда, в этом случае его удалось бы сделать более плавным. Кудрин предлагал объявить о повышении пенсионного возраста за несколько лет. А потом плавно увеличивать его - например, на три месяца каждый год (вдвое медленнее нынешних темпов). Тогда процесс повышения растянулся бы на 20 - 25 лет. И все, кому до пенсии оставалось меньше 10 лет, могли выйти на нее почти так же, как и рассчитывали. Собственно, именно так происходит в развитых странах. В Германии пенсионный возраст тоже растет, но очень медленно - на два месяца каждый год.

С 2016 года в России отменили ежегодную индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4. Отменить пенсии... совсем

Эта инициатива прозвучала не из уст депутатов Госдумы или правительственных чиновников. Ее автор - депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский.

- Лично я за отмену вообще понятия пенсионный возраст и структуры Пенсионный фонд. Каждый должен сам определять, сколько ему работать. И каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию, - заявил Петровский.

По его словам, пенсия «должна быть только по инвалидности». Физически не можешь работать, значит полагается пособие от государства. А если не хочешь в старости работать, значит откладывай себе сам на заслуженный отдых.

Что было, если бы приняли:

Никакой законопроект на эту тему ярославский депутат не готовил. Просто написал свои мысли в социальной сети. В современном мире отмена пенсии невозможна. Это стандартная практика всех развитых и развивающихся стран. На принципе солидарности поколений построены все пенсионные системы. Где-то государство обеспечивает 100% дохода в старости, а где-то гарантирует прожиточный минимум, а все остальное нужно копить самому.

КСТАТИ

А вот эти идеи зря не применили

1. Отменить пенсии для депутатов

В 2018 году спикер Госдумы Вячеслав Володин, чтобы подсластить пилюлю повышения пенсионного возраста, предлагал символичный жест. Мол, пусть депутаты откажутся от своих пенсий. В знак солидарности с народом. Сначала отказ хотели сделать обязательным, но потом изменили на добровольный. Угадайте, сколько депутатов воспользовались этим правом?

2. Повысить пенсионный возраст для силовиков

Силовиков реформа повышения пенсионного возраста обошла стороной. Диспропорция и без того была большой, а сейчас стала неприлично огромной. Если работник какого-нибудь невредного завода уходит на пенсию в 65 лет, то штабной военный - в 40 лет. А потом устраивается на гражданскую работу и спустя годы имеет уже две пенсии. В Высшей школе экономики предлагали повысить средний пенсионный возраст для военных с 40 до 45 лет. Так было бы справедливее по отношению к другим пенсионерам.

3. Накопительную часть сократить, но не морозить

Изначально чиновники предлагали такой сценарий. Они хотели снизить взнос на накопительную часть - с 6 до 2% от зарплаты. А оставшимися 4% человек мог бы распоряжаться на свое усмотрение. Но именно здесь чиновники почему-то не пошли на полумеры. А решили рубануть с плеча.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

В целом российская пенсионная система нормальная. Например, есть четкая математическая формула, по которой считается будущая пенсия. Хотя и к ней у многих есть претензии. Мол, какие-то баллы. Но если чуть-чуть разобраться, она вполне понятная (см. графику). Чиновникам осталось лишь пересмотреть избыточные льготы, оставшиеся с советского времени, и придумать, как восстановить разрушенную накопительную систему. Но здесь опять же мешает российская психология. Как мы не можем копить на то, что произойдет через десятки лет, так и министры не хотят думать о решениях, которые дадут результат, когда их должность займет кто-то другой.

НАГЛЯДНО

Как устроена пенсионная система

1. Из нашей зарплаты 22% отправляется в Пенсионный фонд России

- Эти деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам

- Работающим россиянам они записываются в виде пенсионных баллов. Их число зависит от стажа и официальной зарплаты. Эти баллы будут конвертированы в рубли при выходе на пенсию.

2. Чтобы выйти на пенсию в 2021 году, нужно достигнуть пенсионного возраста, а также заработать минимальное число баллов (21) и лет стажа (12).

3. Пенсия состоит из двух частей (они каждый год индексируются)

- Фиксированная выплата в 6000 рублей

- Страховая часть. Она считается как сумма баллов, умноженных на 99 рублей. К примеру, если накопили 100 баллов, пенсия составит 15 900 рублей в месяц.

P.S. Посмотреть накопленный стаж и число баллов можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг.

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