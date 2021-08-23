Правительство готовит новую пенсионную реформу: в России хотят вернуть накопительную часть пенсии

Законопроект, который готовят в министерстве, посвящен добровольным накоплениям на старость. Нас хотят стимулировать думать о будущем Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионная реформа - как ремонт. Ее нельзя закончить, можно лишь приостановить, чтобы потом продолжить. И похоже, ждать «продолжения» нам осталось недолго. В этом году Минфин должен представить свои предложения по очередным изменениям, которые коснутся всех россиян. Законопроект, который готовят в министерстве, посвящен добровольным накоплениям на старость. Нас хотят стимулировать думать о будущем.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Новую концепцию накопительной части пенсии Минфин должен представить в правительство к 15 декабря 2021 года. Законопроект стоит в «плане законопроектной деятельности» ведомства Антона Силуанова. Но обсуждения на тему новой пенсионной реформы засекречены: запрос kp.ru в пресс-службе Минфина проигнорировали, в Минтруда тоже отказались от комментариев. С чего вдруг такая скрытность?

- С одной стороны, у граждан есть устойчивое ощущение «несправедливости» текущей системы. С другой, они устали от бесконечных пенсионных реформ, - говорит Евгений Якушев, заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики Высшей школы экономики.

Видимо, поэтому чиновники и не спешат распространяться об изменениях - по крайней мере, до тех пор, пока сами не договорятся о нюансах. Не то «будет, как в прошлый раз».

А в прошлый раз вышел пшик. В 2019 году Минфин и Центробанк придумали так называемый гарантированный пенсионный план. По нему людям давали возможность копить на пенсию самостоятельно и передавать сбережения по наследству. Нужно было лишь указать, какой процент от зарплаты отчислять на старость.

Как говорят в кулуарах, тот законопроект зарубил тогдашний глава Минтруда Максим Топилин. Что конкретно ему не понравилось, осталось загадкой. Но в итоге проект положили на дальнюю полку. И вот очередной подход к снаряду.

Напомним, накопительную часть пенсии заморозили в конце 2013 года. Под двумя благовидными предлогами. Первый - нужно было разобраться с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Владельцы некоторых из них увели за границу десятки миллиардов рублей пенсионных накоплений. Второй предлог - бюджет нуждался в дополнительных деньгах, и делиться сотнями миллиардов рублей в год правительство тогда не собиралось.

Прошло восемь лет, но систему так и не разморозили. Хотя обе проблемы успешно решены: Центробанк навел порядок на рынке НПФ, а доходы бюджета даже в пандемию превышают расходы благодаря высокой цене на нефть.

Похоже, в правительстве наконец поняли, что отмена накопительной части пенсий была ошибкой. Какой бы плохой ни была накопительная система, она все равно нужна.

Но есть негативный момент: с каждым годом расходы Пенсионного фонда все сильнее превышают доходы. Так, в прошлом году разница между собранными страховыми взносами и выплаченными страховыми пенсиями составила рекордную сумму - 2,5 трлн рублей.

- Система требует полной модернизации, отдельные действия не улучшат ситуацию, - считает Дмитрий Ключник, замгендиректора НПФ «Будущее».

Но что именно нужно делать?

НАКОПИ СЕБЕ САМ

В идеале пенсионная система должна стоять на трех китах. Первый - государственная пенсия, которая дает прожиточный минимум. Второй - корпоративная прибавка, когда компании «копят» на пенсию своим работникам. И третий - личные накопления граждан. В России номинально есть все три элемента, но доля двух последних мизерна.

- В России приоритетной является государственная система обязательного пенсионного страхования. Корпоративные программы (та самая прибавка к пенсии от работодателя, - Ред.) реализуют в основном крупные компании, - говорит Евгений Якушев.

- У большинства крупных компаний такие программы реализуются c 1990 - 2000-х годов, их охват - около 6 млн человек. Средний и малый бизнес практически не охвачен корпоративными пенсиями, - дополняет Дмитрий Ключник.

По мнению экспертов, компании сейчас не заинтересованы давать подобные «пряники» работникам. Чтобы мотивировать персонал, эффективнее выписывать премии по итогам года, а не ждать наступления пенсионного возраста.

Единственный способ стимулировать и бизнес, и людей откладывать на пенсию - сделать так, чтобы это было выгодно и просто. Сейчас государство дает налоговый вычет в 13% с суммы, вложенной в НПФ. Но мало кому охота связываться с налоговой, чтобы вернуть раз в год пару тысяч рублей.

- По данным Организации экономического сотрудничества и развития, хорошо, когда добровольные системы (личные вложения и «корпоративная» пенсия, - Ред.) составляют около 20 - 30 процентов утраченного дохода каждого гражданина. В сумме с госпенсией (в среднем 15 тысяч рублей) этого вполне хватит для сохранения прежнего уровня жизни, - считает Дмитрий Ключник.

И здесь нужно решить два других вопроса. Во-первых, мало кто готов самостоятельно откладывать что-либо на пенсию, которая будет через 20-30 лет, даже если это выгодно. Ведь полно других вариантов, куда потратить деньги. Во-вторых, система получения тех же налоговых вычетов должна быть максимально простой, а еще лучше - автоматической. Только тогда система оживет.

К примеру, правительство уже пять лет дает налоговые стимулы частным инвесторам на бирже. Но массовой эта история стала лишь когда банки и брокеры упростили мобильные приложения настолько, что покупать акции стало легче, чем заказывать товары в онлайн-магазине. Примерно такой же должна стать и новая пенсионная реформа. Так что пускай чиновники разрабатывают ее в тишине. Главное - чтобы принимали ее публично и хотя бы поинтересовались мнением будущих пенсионеров. А не как у нас обычно бывает.