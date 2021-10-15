Путин принял участие во Всероссийской переписи населения онлайн

Президент напомнил, что перепись помогает государству принимать более эффективные решения. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

15 октября началась, условно говоря, большая перепись населения. Она должна была пройти еще в прошлом году, но помешал коронавирус. Тем не менее, отдаленные регионы страны постепенно переписывать начали еще раньше, и закончат с ними позже, чем с основной частью регионов.

- Перепись начинается 15 октября, и она продлится месяц, а в отдалённых регионах страны – до 20 декабря, - рассказал Владимир Путин.

Президент напомнил, что перепись помогает государству «принимать более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография».

- Хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие, - заявил глава страны.

Не обязательно ждать, когда переписчики придут домой. Опросный лист можно заполнить самому через профиль на Госуслугах. Наш президент так и поступил.

Несмотря на то, что перепись – безусловно серьезное мероприятие, гражданам дается свобода выбора в ответах. Например, можно указать любую национальность по своему желанию. Уже есть люди, которые называют себя хоббитами и эльфами. В прошлую перепись таких набралось несколько тысяч. Росстат не запрещает такие варианты и включает потом их в общую статистику.