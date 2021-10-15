В России стартовала перепись населения Фото: Мила СТРИЖ

Всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября, во всех регионах страны.

Как рассказал ТАСС руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, ведомство готово к проведению переписи на все 100%. По его словам, Росстат обеспечит полную безопасность персональных данных жителей страны.

В этом году принять участие в переписи можно впервые через портал Госуслуг. Заполнить электронный переписной лист на сайте россияне смогут с 15 октября по 8 ноября 2021. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь верифицированную учетную запись, заполнение листа занимает не более 20 минут.

Кроме того, пройти перепись можно на участках в МФЦ или передать свои данные сотрудникам Росстата во время их визита. В этом случае перепись будет проведена при полном соблюдении правил эпидемиологической безопасности, отметили в Росстате.

Первые результаты переписи подведут в конце этого года, а окончательные итоги служба опубликует до конца 2022.

Как писал сайт kp.ru, всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Gosuslugi.ru. Принять участие в переписи планирует большинство россиян.