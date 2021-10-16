Перепись населения: Четыре способа вычислить мошенника

Переписчиков можно будет узнать по фирменной одежде и другим атрибутам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перепись населения началась с 15 октября, а мошенники уже начали выдавать себя за переписчиков. Несколько дней назад россияне стали получать звонки. Люди представлялись переписчиками и якобы проводили сверку. А на самом деле пытались выяснить личные данные. Сайт kp.ru разъясняет, что надо знать, чтобы не стать жертвой мошенников.

1. Переписчик не звонит по телефону

В предыдущие годы перепись проходила только лично. Переписчики ходили по адресам, звонили в двери и заполняли бумажные анкеты. В этот раз перепись стала частично цифровой. Можно переписаться самостоятельно - через портал госуслуг. А можно и по старинке - дождаться живого человека на дому. Еще один вариант - прийти в МФЦ или стационарный пункт переписи. А вот чего нет в перечне, так это телефонных звонков. Если вам кто-то звонит и представляется переписчиком, можете смело класть трубку. Это точно мошенник.

2. Одежда с символикой

Переписчики будут обходить каждую квартиру. Их можно будет узнать по фирменной одежде и другим атрибутам. Так, у переписчиков (а они ходят парами), будут паспорта и удостоверения с указанием фамилии. Обязательно проверьте оба документа. Фамилии должны совпадать. Кроме того, у переписчиков будут шарфы, жилеты и сумки с символикой переписи. Все сведения они будут заносить не на листы бумаги, а в электронные планшеты.

3. Документы показывать не надо

Важный пункт - переписчики не просят никаких подтверждающих документов. Им не надо показывать ни паспорт, ни пенсионное удостоверение, ни другие официальные бумаги. Все запишут с ваших слов. Если вас просят предъявить паспорт или документы на квартиру, это плохой знак. Звоните в полицию!

4. О доходах не спрашивают

Всего зададут 33 вопроса. Среди них есть вопрос про заработки. Но он касается только их источника: зарплата, пенсия, предпринимательство, проценты и т.д. Переписчик не имеет права задавать вопрос о размере ваших доходов или сбережений. Если это происходит, значит это не переписчик.

КСТАТИ

У переписчиков не будет информации о том, кто переписался через портал госуслуг, а кто - нет. Поэтому они будут стучать во все двери. Если вы уже переписались, то можете просто показать QR-код. Его пришлют на электронную почту после того, как вы ответите на все вопросы на портале. Переписчик отсканирует QR-код и попрощается. Правда, в начале ноября в дверь могут снова постучать. На каждом участке работает контролер, который проверяет качество работы. Он лишь уточнит, приходил ли к вам переписчик.

СПРАВКА «КП»

Официальный сайт Всероссийской переписи населения - https://www.strana2020.ru

Телефон горячей линии - 8-800-707-20-20 (каждый день с 9 до 21 по московскому времени).

Перепись началась с 15 октября. По 8 ноября включительно можно переписаться на портале госуслуг (если у вас есть подтвержденную запись), а до 14 ноября - лично у переписчика или в МФЦ (там будут организованы специальные места).