Меркель на коне: в Германии установили конную статую канцлера

Немецкий художник Вильгельм Кох создал скульптуру, которая изображает сидящую на лошади Ангелу Меркель. Фото: REUTERS

Немецкий художник Вильгельм Кох создал скульптуру, которая изображает сидящую на лошади Ангелу Меркель. Свое работой мастер отдал дань уважения канцлеру, покидающему свой пост.

Есть ли на самом деле у Меркель опыт верховой езды – художнику неизвестно. Но это его мало смущает, главное – он видит Меркель именно так: уверенно восседающей на лошади, сложив пальцы в свой фирменный ромб.

Почти трехметровая скульптура создана из бетона с помощью 3D-принтера и установлена в деревне Этсдорф (Бавария). Памятник пополнил собой экспозицию Tempel Museum Etsdorf, который художник основал в 2010 году, передает DW.

Примечательно, что скульптуру Меркель расположили не на каменном постаменте, а непосредственно на зеленой лужайке – таким образом Кох подчеркнул близость фрау Меркель к народу. При этом сам художник признался, что сама задумка – свидетельство его чисто человеческой симпатии к выдающемуся политику. А вот как относиться к памятнику – каждый решает сам: можно воспринимать его как воспевание заслуг Меркель, а можно и с изрядной долей иронии.

Скульптор запечатлел "фирменный" жест канцлера Германии. Фото: REUTERS

На торжественное открытие скульптуры Кох пригласил всех желающих. И даже организовал специальное угощение – посетители могли полакомиться пивом из бутылок, на этикетках которых красовалась все та же статуя.

67-летняя Ангела Меркель является действующим федеральным канцлером Германии с ноября 2005 года. За то время, пока она стоит во главе правительства, в стране сменилось четыре президента.