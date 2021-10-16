В объединенной Европе новая мода – строить стены на границе

Польша на своей границе планирует возвести стену, чтобы обезопаситься от проникновения нелегальных мигрантов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удивительное дело, в Восточной Европе у государств-младоевропейцев новая мода – строить на государственной границе стены, чтобы защититься. Первой пример подала Украина. Знаменитый проект Яценюка «Стена» в реальности выродился в канаву, местами даже дополненную сеткой-рабицей. А мечты были неподражаемы – стена, оборудованная датчиками и телекамерами, несколько рядов проволочных заграждений, ров с водой. Не граница в 21-м веке, а какой-то феодальный замок богатого сеньора. Некоторые горячие головы даже предлагали запустить в ров крокодилов. В общем, когда канаву заливают весенние и осенние дожди, функции крокодилов в силу своих возможностей и способностей выполняют лягушки. Не страшно, но противно. Особенно, дамам.

Следующими проблемой загородки на границе озаботилась Литва. Аккурат нынешним летом в нее, страну Евросоюза через Белоруссию стали проникать в массовых количествах мигранты из стран Ближнего Востока, Северной Африки и т.д. Благо, Лукашенко ввел безвизовый режим с почти девятью десятками государств, и прилетевшие из горячих точек «туристы» сразу отправлялись на границу с Литвой. У Литвы, правда, не было достаточно колючей проволоки, но ее ей выделила в качестве братской гуманитарной помощи Украина.

Пример Литвы заразил и Латвию. А теперь еще и Польшу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который заявил, что стена на границе должна защитить страну лично от Владимира Путина. Ха, стена высотой всего-то 2,5 метра - и от Путина?! Здесь явно что-то не так.

На самом деле премьер имел в виду все тех же мигрантов. Решение о строительстве стены уже одобрил польский парламент, который также готовится принять закон, согласно которому республика будет оставлять на своей территории только тех беженцев, которые прибудут в нее непосредственно из тех стран, гражданами которых являются. А вот тех, кто проберется с территории третьих государств по новому закону будут без всякой жалости депортировать обратно.

- Это (стена – прим авт.) нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе – в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина, - патетически воскликнул Моравецкий. Видимо, того режима Чрезвычайного положения, который президент Польши Анджей Дуда ввел на границе с Белоруссией 2-го сентября оказалось явно недостаточно. Как и усилий польских пограничников, силой выталкивавших беженцев на белорусскую сторону границы.

Вот только польские власти явно не учитывают, что такой высоты будет явно маловато для того, чтобы пресечь поток мигрантов. И что в таком случае надо строить стену не только вверх, но и углублять ее в землю. Поскольку пример стены на границе подали вовсе не Украина с Литвой, а США, где на границе с Мексикой возведено такое сооружение, на которое даже смотреть страшно. Однако, даже та стена не останавливает мигрантов из Латинской Америки, которые используют мощнейшую систему многокилометровых подземных ходов и туннелей. Старина Байден, и тот спасовал перед мигрантами, вдвое увеличив их квоту для приема и легализации в США.

Можно было бы, конечно, предположить, что на самом деле стена должна не пустить поляков в Белоруссию, которая обеспечила себе газ для отопления по самой низкой цене в Европе. Чтобы те могли приехать и погреться. Но она, признаемся честно, не выдерживает никакой критики. Отопительный сезон уже начинается, а чтобы соорудить стену, потребуется, скорее всего, не один год. Зато власти могут успокаивать своих сограждан по рецепту, успешно применяемому на Украине: «А то Путин нападет». Правда, так можно и доиграться. Поскольку на Украине те самые власти все чаще в ответ слышат: «Скорее бы уж!»

Скажем сразу, в случае роста таких настроений стена, ну очень необходимое для властей сооружение.