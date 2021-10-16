Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире16 октября 2021 18:29

В объединенной Европе новая мода – строить стены на границе

Польша решила таким способом «защититься от Путина»
Александр БОЛГОВ
Александр БОЛГОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Польша на своей границе планирует возвести стену, чтобы обезопаситься от проникновения нелегальных мигрантов.

Польша на своей границе планирует возвести стену, чтобы обезопаситься от проникновения нелегальных мигрантов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удивительное дело, в Восточной Европе у государств-младоевропейцев новая мода – строить на государственной границе стены, чтобы защититься. Первой пример подала Украина. Знаменитый проект Яценюка «Стена» в реальности выродился в канаву, местами даже дополненную сеткой-рабицей. А мечты были неподражаемы – стена, оборудованная датчиками и телекамерами, несколько рядов проволочных заграждений, ров с водой. Не граница в 21-м веке, а какой-то феодальный замок богатого сеньора. Некоторые горячие головы даже предлагали запустить в ров крокодилов. В общем, когда канаву заливают весенние и осенние дожди, функции крокодилов в силу своих возможностей и способностей выполняют лягушки. Не страшно, но противно. Особенно, дамам.

Следующими проблемой загородки на границе озаботилась Литва. Аккурат нынешним летом в нее, страну Евросоюза через Белоруссию стали проникать в массовых количествах мигранты из стран Ближнего Востока, Северной Африки и т.д. Благо, Лукашенко ввел безвизовый режим с почти девятью десятками государств, и прилетевшие из горячих точек «туристы» сразу отправлялись на границу с Литвой. У Литвы, правда, не было достаточно колючей проволоки, но ее ей выделила в качестве братской гуманитарной помощи Украина.

Пример Литвы заразил и Латвию. А теперь еще и Польшу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который заявил, что стена на границе должна защитить страну лично от Владимира Путина. Ха, стена высотой всего-то 2,5 метра - и от Путина?! Здесь явно что-то не так.

На самом деле премьер имел в виду все тех же мигрантов. Решение о строительстве стены уже одобрил польский парламент, который также готовится принять закон, согласно которому республика будет оставлять на своей территории только тех беженцев, которые прибудут в нее непосредственно из тех стран, гражданами которых являются. А вот тех, кто проберется с территории третьих государств по новому закону будут без всякой жалости депортировать обратно.

- Это (стена – прим авт.) нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе – в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина, - патетически воскликнул Моравецкий. Видимо, того режима Чрезвычайного положения, который президент Польши Анджей Дуда ввел на границе с Белоруссией 2-го сентября оказалось явно недостаточно. Как и усилий польских пограничников, силой выталкивавших беженцев на белорусскую сторону границы.

Вот только польские власти явно не учитывают, что такой высоты будет явно маловато для того, чтобы пресечь поток мигрантов. И что в таком случае надо строить стену не только вверх, но и углублять ее в землю. Поскольку пример стены на границе подали вовсе не Украина с Литвой, а США, где на границе с Мексикой возведено такое сооружение, на которое даже смотреть страшно. Однако, даже та стена не останавливает мигрантов из Латинской Америки, которые используют мощнейшую систему многокилометровых подземных ходов и туннелей. Старина Байден, и тот спасовал перед мигрантами, вдвое увеличив их квоту для приема и легализации в США.

Можно было бы, конечно, предположить, что на самом деле стена должна не пустить поляков в Белоруссию, которая обеспечила себе газ для отопления по самой низкой цене в Европе. Чтобы те могли приехать и погреться. Но она, признаемся честно, не выдерживает никакой критики. Отопительный сезон уже начинается, а чтобы соорудить стену, потребуется, скорее всего, не один год. Зато власти могут успокаивать своих сограждан по рецепту, успешно применяемому на Украине: «А то Путин нападет». Правда, так можно и доиграться. Поскольку на Украине те самые власти все чаще в ответ слышат: «Скорее бы уж!»

Скажем сразу, в случае роста таких настроений стена, ну очень необходимое для властей сооружение.

Мнения