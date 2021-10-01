Украина строит на границе с Россией "соперника Великой китайской стены"

Власти Украины за два года надеются полностью обустроить госграницу с Россией и Белоруссией Фото: REUTERS

Украина планирует вложить 17 млрд гривен (около 630 млн долларов) в обустройство государственной границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

Как сообщает ТАСС, местные средства массовой информации иронично нарекли проект "соперником Великой китайской стены", хотя фактически речь идет не о стене, а об "инженерных сооружениях".

Монастырский выразил уверенность, что за два следующих года граница с Россией и Белоруссией будет полностью обустроена и попросил кабинет министров для этого заложить в бюджет 17 млрд гривен.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между с Россией. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью, которая образовалась между украинцами и россиянами.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин после этого обратил внимание, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией крайне опасны для Европы. По мнению Володина, после этих заявлений становится понятно, что с таким президентом, как Зеленский у украинцев будет еще больше проблем. Он отметил, что президент Украины не собирается выстраивать отношения с Россией и не думает о совместном будущем.