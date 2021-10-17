Валерий Леонтьев: «Я привился и не ушел со сцены - продолжаю тянуть лямку!»

Певец Валерий Леонтьев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не так давно заговорили о том, что «зубр» советской и российской эстрады Валерий Леонтьев перестал выступать после перенесённых операций на ноге и глазах. Последнее время редко появляется на светских тусовках. Однако, как шутит сам певец, на пенсию он не собирается. И не прекратил выступления, просто стал более избирательным, не во всем готов участвовать.

- То, что Валерий Яковлевич пропал – это громко сказано, нет, он не пропадал, быть может, немного снизил активность, но он выступает, - рассказали сегодня в кругу певца. – Сейчас же опасное по коронавирусу время, вот Валерий Яковлевич боится, стал реже бывать на массовых мероприятиях. Но в строю…

- Валерий Яковлевич, как вы себя чувствуете? – задали мы вопросы певцу на одном мероприятии.

- Нормально. Продолжаю тянуть лямку. Надо кормить коллектив, - ответил Леонтьев, имея в виду свою гастрольную деятельность, и что без него его музыканты останутся без работы.

- Вы сделали прививку от коронавируса? – спрашиваю певца.

- Да, сделал.

- В Америке привились, там, где живете?

- Нет же, здесь, в Москве!

- А вы любите слушать песни?

- Нет, я не слушаю песни, я люблю петь.

- Знаю, что вы выступили на вечере памяти поэта Зиновьева бесплатно…

- Я могу отказаться от любых модных мероприятий, по разным причинам, но не могу отказаться почтить память друга, чьи песни пою много лет. Поэт Зиновьев много значит в моей судьбе. Его нет на этой земле, а мы, его друзья, встречаемся и поем его песни.

Поэт Зиновьев написал такие "нетленки" в репертуаре Леонтьева, как «Казанова», «Паромщик», «Зеленый свет» («А все бегут, бегут…»), которые он исполняет уже лет 20.

- Валерий Яковлевич, хорошо выглядите!

- Стараюсь!

За выступление артист теряет несколько килограммов. Помогают ему держать форму спорт и физические нагрузки. Леонтьев подтянулся и заметно помолодел. То ли это такая работа над собой, то ли новая пластика, то ли удачный грим, или знает «средство Макропулуса»? Только гадать… Но выглядит он отлично и умеет создать праздник, будь то крупный концерт в Кремлевском дворце или душевная встреча «в кругу друзей».