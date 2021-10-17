МВД хочет запретить остановку на островках безопасности: на сколько будут штрафовать водителей

Паркующиеся на островках машины ухудшают видимость и делают дорожное движение более опасным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весь покрытый «тачками», абсолютно весь, остров безопасности на дороге есть. А почему он ими покрыт? Да потому что правила дорожного движения не запрещают парковаться на островках безопасности. Что не запрещено, то разрешено. А раз так, то надо это разрешение взять - и отменить.

Так порешили в МВД и Минтрансе. Ведомства подготовили проект постановления, в котором предлагают запретить остановку как на островках безопасности, так и на направляющих островках (предназначены для разделения транспортных потоков на пересечениях дорог).

Зачем нужен этот запрет? По мнению авторов инициативы, паркующиеся на островках машины ухудшают видимость и делают дорожное движение более опасным. Как уточняют сотрудники МВД и Минтранса в пояснительной записке, сейчас на островках приходится «размещать малые архитектурные формы или бетонные блоки, чтобы не допустить хаотичной парковки».

- Задача островка безопасности - «рассечение» транспортных потоков. И в ряде случаев водителю необходима полная видимость того участка дороги, на который он выезжает или по которому движется, - комментирует Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. - Но с другой стороны, в городах все сильнее нарастает дефицит парковочных мест. Люди традиционно использовали островки безопасности как последний шанс хоть где-то припарковаться. И этого последнего шанса их хотят лишить. У нас для всех ситуаций любят использовать единый подход, причем сразу негативный: если что-то можно запретить, то надо так и сделать. Но к этому вопросу стоило бы подойти выборочно. Там, где из-за припаркованных на островках автомобилей действительно возникают риски для безопасности дорожного движения, стоило бы просто поставить соответствующие знаки. А если рисков нет и мы можем создать хотя бы несколько дополнительных парковочных мест, то так и стоило бы поступить. Все это делается для того, чтобы выдавливать из городов автомобилистов, пересаживать людей в общественный транспорт, который и так переполнен.

Если запрет одобрят, то за стоянку на островках безопасности будут штрафовать, как за обычную парковку в неположенном месте. В регионах штраф составляет 500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге - 2500 рублей.

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