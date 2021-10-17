Минтранс и МВД предложили запретить остановку транспорта на "островках безопасности"

Запрет остановки транспорта на "островках безопасности" призван повысить безопасность водителей и пассажиров Фото: Мария СОЛЕЕВА

Минтранс и МВД России выступили с предложением внести в ПДД запрет на остановку в пределах территории "островков безопасности". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

По мнению авторов инициативы, из-за отсутствия соответствующего запрета "островки безопасности" приходится защищать малыми архитектурными формами и бетонными блоками, которые портят облик города и снижают безопасность движения в зимнее время.

Нововведение улучшит видимость и избавит власти от необходимости дополнительно оборудовать такие места, говорится в пояснительной записке.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минтранс и МВД России подготовили проект о введении новых дорожных знаков и разметки. В их числе табличка "Зарядка электромобилей", знак "Движение автобусов запрещено" и разметка диагонального пешеходного перехода.