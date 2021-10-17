Минтранс и МВД предложили ввести новые дорожные знаки и разметку

Водителям готовят новые дорожные знаки и разметку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс и МВД России подготовили проект о введении новых дорожных знаков и разметки, сообщает РИА Новости.

Так, по опыту проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в России специалисты пришли к выводу, что стране необходим знак "Движение автобусов запрещено".

Еще одним нововведением станет табличка "Зарядка электромобилей", которая будет обозначать места, где имеется оборудование для этой процедуры.

Кроме того, авторы проекта пришли к выводу, что для обозначения диагонального пешеходного перехода необходима своя разметка.

Другие предложения касаются дородных знаков, которые уже имеются на российских дорогах. Например, разрешение на совмещение дорожного знака "Въезд запрещен" с табличками "Вид транспортного средства" и "Время действия".

Еще одно нововведение касается знака "Остановка запрещена". Авторы проекта желают добавить возможность уменьшения его зоны действия.

Как ранее писал сайт kp.ru, правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) подготовили в МВД России и Минтрансе РФ. Документ содержит ряд ограничений по параметрам электросамокатов и требования к их водителям.