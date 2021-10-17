Супруга командира «Союза МС-19» Юлия Новицкая: «Я учила родственников Шипенко и Пересильд традициям космических жен»

Юлия Новицкая. Фото: roscosmos.ru

- Юля, у семей экипажа день возвращения космонавтов тоже особый день, не менее насыщенный. Что должна сделать жена космонавта прежде, чем приехать на Чкаловский аэродром встречать мужа?

- Прежде чем мы едем встречать экипаж, который прилетает с места посадки, я должна выполнить, как у нас жены говорят, космический кулинарный заказ. Приказ был дан из космоса, его нужно исполнить. Муж заказал сделать картофельный белорусский пирог, пожарить свиные ребрышки и сделать салат со свежим зеленым луком, который мы с младшей дочкой вырастили у нас на подоконнике.

- А как их передать? Экипаж же ждет режим обсервации в профилактории Звездного городка, где вернувшиеся из космоса проходят послеполетную реабилитацию.

- Меня должны пустить. Я вакцинирована, сделала ПЦР, ограничила контакты, мало с кем общаюсь. В ЦУПе, где мы смотрели трансляцию посадки, я и моя сестра мы были в масках.

Машков и три дубля

- Насторожило, что во время пандемии на месте посадки практически никого не было в масках. И никто не соблюдал дистанцию. Хотя Олег Новицкий вернулся из шестимесячной командировки, где был практически в стерильной атмосфере…

- Насколько я понимаю, это было связано со съемками проекта «Вызов». Когда началась трансляция с места посадки, одна журналистка спрашивала у меня - а почему Владимир Машков ходит от Олега к Юле и обратно? Я говорю - а вы посмотрите повнимательнее - он третий раз опускается на колено и целует руку Юле, потом третий раз подходит к Олегу и жмет ему руку. Они, скорее всего, делают дубль съемок фильма. Во время посадки шли съемки каких-то кадров.

Космонавт Олег Новицкий вернулся на Землю после вахты на МКС. Фото: REUTERS

Безопасность и пандемия

- Юля, а Олег привился перед полетом?

- Естественно. И Олег привился, и я вместе с ним привилась. Сейчас у него должна быть ревакцинация, у меня вместе с ним тоже будет ревакцинация. Мы к этому серьезно относимся.

- А как положено – приехать с кастрюльками на аэродром и потом передать в профилакторий, когда туда приедет экипаж?

- Нет, как порядочная жена, я сначала приготовила ужин или обед мужу и только потом поеду его встречать. Он приедет в Звездный к накрытому столу.

- А поцеловать мужа разрешат?

- Надеюсь. По опыту двух предыдущих полетов могу сказать, что нас подпускали к ребятам, когда они спускались с трапа. Но тогда не было пандемии.

- А что за профилакторий в Звездном городке?

— Это специальное здание за территорией Центра подготовки космонавтов. В нем послеполетную реабилитацию, которая длится 21 день, проходят все экипажи, вернувшиеся из длительной экспедиции. В эти дни космонавты принадлежат медикам, постановщикам научных экспериментов и сотрудникам ракетно-космической отрасли, которые проводят с ними разбор полета. И только вечером и ночью несколько часов они принадлежат нам, когда их уже отпускают к семьям.

- То есть, из профилактория можно выйти - это не режимное учреждение?

- Это будет решать врач экипажа и остальные врачи Центра подготовки. Когда они посчитают, что космонавт достаточно окреп, чтобы он мог вечером покидать профилакторий… По крайней мере, так было в предыдущих полетах, а что будет сейчас, в связи с обстановкой эпидемиологической, я не могу сказать. Но я очень надеюсь, что, спустя какое-то время, его будут отпускать домой раньше 21 дня.

Вообще с режимом космонавтов очень было строго и до пандемии. Я недавно искала фотографии для иллюстрации одного интервью и просматривала карточки, сделанные в 2012 году во время его первого старта. На Байконуре, когда они надевали скафандры, все сотрудники, которые общались с космонавтами, были в масках, в чепчиках, в белых халатах, в бахилах. В пилотируемой космонавтике режим соблюдался с первых дней начала космической эры. И за 60 лет, слава богу, не было ни одного случая, чтобы кто-то из космонавтов, из тех, кто назначен в основной и дублирующий экипажи, заболели инфекционными заболеваниями.

Актриса Юлия Пересильд. Фото: REUTERS

И родина щедро поила меня…

- А что за история с соком березовым? Первый канал сообщил, что его специально добывали на Алтае, перевозили куда-то в Екатеринбург. Олег поправил, что это вообще белорусский сок…

- Да, это белорусский сок, который нам передали наши родственники из Белоруссии. Я ему его уже отправляла в посылке на МКС. И передала на место посадки несколько упаковочек. Он сразу после приземления захотел его выпить.

- Юля, вы общались с Олегом практически постоянно когда он был на Международной космической станции. Я понимаю, что последние дни перед возвращением у него были очень напряженные. Ему нужно было отвечать за подготовку корабля, за правильную загрузку его грузами, и теми, что сгорают в бытовом отсеке, и которые везут на землю - это результаты экспериментов. Ему нужно было еще помогать участниками космического полета - Пересильд и Шипенко. Он, оказывается, еще и снимался там. У него было время на сон?

- Надеюсь, что несколько часов на сон ему удавалось выкроить. Плюс к тому, что вы перечислили, он еще 2,5 часа в день занимался физкультурой, у него еще в крайние две недели добавились тренировки в «Чибисе» и «Пингвине» - это специальные нагрузочные тренировочные костюмы, которые позволяют космонавтам в более хорошей форме вернуться на землю. И работы по обслуживанию станции никто не отменял. Я думаю, что они там крутились, как белки в колесе. Для меня показателем было то, что, если раньше он мне звонил два, а иногда три раза в день, хотя бы на несколько минут, то в крайние дни от него обычно был один звонок утром, в то время, когда он завтракает - это у нас уже традиция - он готовит себе завтрак и совмещает приятное с полезным.

- А завтракают они каждый сам по себе? Это ужин обычно коллективный?

- Да, на ужин они собираются вместе. А на завтрак у него на все время прописано, когда он должен это делать. У кого-то может быть с утра научный эксперимент, медицинский или еще что-то.

Прежде он обычно завтрак совмещал со звонками по телефону. Мне, старшей дочери, которая сейчас живет отдельно. Маме в Белоруссию мог позвонить, родственникам, друзьям, знакомым. Потому что самое дорогое, что у них сейчас на МКС - это свободное время. А его, особенно в связи с реализацией проекта «Вызов», катастрофически не хватало. Я не знаю, как они смогли все успеть. Загрузить корабль… Причем, они не просто его загружали, они еще меняли местами ложементы. Переносили эти костюмы, типа «форель» - ведь он для каждого члена экипажа отдельный…

- «Форель» - это гидрокомбинезон, который входит в состав носимого аварийного запаса, который есть у каждого на случай аварийной посадки…

- Да.

- А 12-го октября у Олега был день рождения - 50 лет. Как они его праздновали на орбите? Судя по фото, отмечали в американском сегменте…

- Да, у них был просто общий ужин. Думаю, что он был не особо долгий, потому что у нас должна была быть еще приватная видеоконференция. А ее никак не получалось провести, потому что были проблемы со связью с Хьюстоном. А когда наладили, Олег не смог выйти на связь, потому что он уже был занят. В результате мы смогли с ним пообщаться без пяти двенадцать ночи. То есть, еще было 12-е число, поэтому мы в этот день успели его поздравить.

Режиссер Клим Шипенко. Фото: REUTERS

Про юбилей Олега

- Вы будете как-то еще праздновать юбилей Олега, когда его отпустят из профилактория?

- Да, мы соберем всех наших друзей и обязательно отпразднуем его день рождения. Постфактум уже.

- А что за роль у Олега была? Он рассказывал что-то?

- Я так понимаю, что информация о киносъемках - это прерогатива Первого канала. Я могу сказать только то, что уже озвучил Клим Шипенко. Да, у Олега там есть роль пострадавшего или потерпевшего, что у него случились какие-то проблемы со здоровьем и врач с Земли прилетает к нему на помощь.

Все 12 дней, я так понимаю, он участвовал в этих съемках. Однажды он даже в гриме вышел с нами на связь. Не буду распространяться в каком - он сказал, что нельзя пока об этом говорить. Мы сделали на память фотографию, как он в экране ноутбука выглядит - потом, когда вы посмотрите фильм, вы все поймете.

Киноэкипаж фильма "Вызов" и Олег Новицкий после спуска корабля "Союз". Фото: REUTERS

Советы бывалой жены

- Юля, вы общались с родственниками Клима и Юлии. Как опытная жена космонавта вы им что-то советовали? Вы перезванивались, пока киношники были на станции?

- Да. Но когда экипаж Антона Шкаплерова улетал на Байконур, мы обменялись телефонами. Я им передавала так сказать опыт, потому что в истории нашей пилотируемой космонавтики впервые полетели участники полета россияне, до этого у нас летали только иностранные туристы. Поэтому тогда у жен космонавтов не было особой нужды передавать какие-то наши традиции семейные традиции родственникам иностранцев.

У нас принято, что жены, у которых мужья уже летали, делятся своим опытом и рассказывают, что надо делать молодой жене, у которой муж в первый раз летит. Здесь пришлось мне эту роль взять на себя, поскольку у Олега третий полет. Естественно, я Соне, жене Клима, и родственникам Юли рассказывала, что надо собрать вещи на Байконур, надо собрать потом вещи на приземление, чтобы им было во что переодеться. Как мы украшаем и как мы готовим комнату в профилактории. То есть, какие-то мелочи именно бытовые…

- А комнаты в профилактории готовят семьи?!

- Мы их украшаем. Мы сейчас сделали космонавта из воздушных шариков, натянули баннер «С приземлением!». Организовали мини-фуршет, чтобы он пришел и ему было что-то перекусить. Мы заказываем особый космический тематический, я еще капкейки заказала. Такие земные вещи, которые могут порадовать любимого человека, вернувшегося из космоса.

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