«Все круто, как на американских горках»: Первые слова Клима Шипенко и Юлии Пересильд после приземления на Землю в корабле «Юрий Гагарин»

Корабль «Юрий Гагарин» благополучно вернул на Землю из космоса Юлию Пересильд, Олега Новицкого и Клима Шипенко (слева направо). Фото: Твиттер «Роскосмоса» Фото: REUTERS

Историческое событие свершилось.

Корабль «Юрий Гагарин» («Союз МС-18») благополучно вернул на Землю из космоса актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко, снимавших на МКС фильм «Вызов», а также космонавта Олега Новицкого. Капсула неслась из космоса со скоростью 28 тысяч километров в час и успешно приземлилась, сбросив скорость до нуля в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказгана в степи Казахстана. Она встала на днище почти идеально

Капсула неслась из космоса со скоростью 28 тысяч километров в час. Фото: Твиттер «Роскосмоса»

Первым вышел на воздух командир экипажа Олег Новицкий — он располагался в центре корабля. Он отлетал полгода, поэтому адаптироваться будет посложнее (хоть это и третий полет для космонавта): гравитация, привыкание к Земле, настройка вкусовых рецепторов и проч. Врачи тут же измерили ему температуру, давление и другие медицинские показатели. Космонавт попросил березового сока — и его, конечно, напоили. Трехлитровую банку наши солдаты собрали на Алтае, а сало жена космонавта Юлия привезла из Белоруссии, откуда Новицкий родом.

Этот полет для Олега Новицкого - третий. Фото: Твиттер «Роскосмоса»

— Кино все-таки не моя стезя, — улыбаясь, объяснил командир. — Авиация, космонавтика — вот это мое. Пойду ли на премьеру? Не знаю, посмотрим.

Перед тем, как экипаж относят в палатки, командир оставляет автограф на спускаемом аппарате. Олег Новицкий написал: «Спасибо!». Фото: Твиттер «Роскосмоса»

Вторым из капсулы достали режиссера Клима Шипенко. По лицу было видно, что он отдал много сил — и дышал, как после тяжелой тренировки. Коллегу возле капсулы встречали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и народный артист России Владимир Машков, который тоже будет сниматься в фильме «Вызов». На руках, чтобы не перегрузить организм новичка, Шипенко донесли до кресла.

Олег Новицкий отлетал полгода, поэтому адаптироваться будет посложнее. Фото: Твиттер «Роскосмоса»

— Счастлив, что мы долетели, все прошло штатно, — признался режиссер. — Приземление мягкое, ощущение вполне себе хорошие. Весь полет — совокупность запоминающихся моментов, сложностей, которые приходилось преодолевать. И взлет, и посадка тоже. Сейчас все это уложится в голове, и потом смогу собрать все впечатления и рассказать более подробно. Все круто было. Мы как на американских горках были. Чувствовали себя как на хорошем аттракционе.

Клима Шипенко донесли до кресла на руках, чтобы не перегрузить организм новичка. Фото: Твиттер «Роскосмоса»

Третьей достали Юлию Пересильд — главную героиню картины. Актриса выглядела очень бледной и ослабленной. И жадно глотала свежий степной воздух. Что неудивительно. Но говорила при этом весьма уверенно и осознанно.

— Все хорошо, прекрасно, — сказала Юлия. — Мы приземлились отлично. Все прошло было более, чем штатно. Олег — молодец. С ним было совсем не страшно. Немножко грустное настроение, потому что казалось, будто 12 дней это много, но все уже закончилось. Скучаю ли я по космосу? Конечно. Такое бывает только единожды.

Юлия Пересильд выглядела очень бледной и ослабленной, но говорила весьма уверенно и осознанно. Фото: Твиттер «Роскосмоса»

Пока медики ФМБА приводили экипаж в чувства, впечатлениями от проведенной спецоперации поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Я выдохнул, все прошло штатно, — с облегчением объяснил он. — Корабль не упал на бок, что было гораздо удобнее для извлечения космонавтов. Этим возвращением занимались ЦПК, ЦУП, огромное количество специалистов, прилетевшие 10 вертолетов. Все шло по понятным и продуманным линиям поведения. Каждое действие экипажа контролировалось ЦУП, опытными психологами. Так что они все время были в наших объятиях. Роскосмос получил опыт проведения уникальной хирургической операции на МКС и протестировали все «приспособы», как мы говорим. Мы знаем и видим, что во всем мире идет борьба за умы и все сегодня видели, что мы своего не отдадим.

— Мы безумно счастливы, — констатировал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. — Ребята не просто выполнили план, а перевыполнили его, сделав 120% от задуманного. Юля уже жалеет, что быстро пришлось возвращаться. Картинка «Вызова» выглядит потрясающе кинематографично. Хочу поблагодарить команду Роскосмоса, МЧС и Вооруженных сил России, которые работали слаженно и блестяще.

«Мне было очень приятно работать с вами все эти 12 дней!» - написал оставшийся на станции Антон Шкаплеров в своем Твиттере

На МКС Пересильд и Шипенко впервые в мире снимали космическую драму под рабочим названием «Вызов» — историю подвига девушки-хирурга, полетевшей в космос, чтобы провести хирургическую операцию одному из космонавтов. И взлет, и проживание на МКС, и приземление с выходом из капсулы были отсняты и лягут в основу новой картины. Глава Первого канала заявил, что «не пройдет и года, как зрители увидят результат».

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