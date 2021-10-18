Краповый скандал: Пока одни потели на марш-броске, других подвозили на джипах

Претендентам на право ношения крапового берета приходится преодолевать сложнейшие испытания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Спецназ 604-го Краснознамённого центра спецназначения «Витязь» с понедельника в знак протеста снимает краповые береты, - такие сообщения вчера наводнили соцсети. Очевидцы возмущенно передавали подробности очередного испытания на право носить символ спецназа Росгвардии – краповый берет. Якобы одна из команд сделала себе несправедливую поблажку.

Экзамен для спецназа – это целый ритуал, который включает в себя в том числе марш-бросок в полной боевой выкладке, альпинистские упражнения по штурму здания с крыши, рукопашный бой с инструкторами… Судя по информации из телеграм-каналов, все началось на марш-броске в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье, когда нескольких участников из Чечни якобы начали подвозить на джипах. В то время как другие команды добросовестно бежали дистанцию.

Начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк. Фото: Росгвардия

По словам очевидцев, часть «подвезенных» из-за этого даже сняли с дистанции, однако они все равно продолжили испытания.

На видео, распространенных в интернете, действительно видна потасовка в поле. Голос за кадром поясняет, что несколько человек, снятых с марш-броска за нарушения, проигнорировали дисквалификацию. Также оператор комментирует прибытие к месту драки начальника Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игоря Семиляк, который сам в свое время проходил уже офицером это тяжелое испытание. Судя по всему, благодаря его действиям, потасовку удалось пресечь.

Публикуются также кадры альп-штурма, который боец из Чечни выполняет крайне неуверенно.

Возмущение вызвало и видео вручения краповых беретов - символа спецназа Росгвардии. Согласно давно заведенному ритуалу, спецназовец должен встать на колено и поцеловать берет. Однако боец из Чечни проигнорировал это негласное правило даже после того, как ему указали на это офицеры.

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов (слева) и Герой России, председатель правления Всероссийской Ассоциации ветеранов сил специального назначения Росгвардии полковник в отставке Сергей Лысюк (справа). Фото: Росгвардия

- Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы «Краповых беретов», так и будет! По итогу дадим объективную оценку, - прокомментировал сайту KP.ru Герой России, глава Ассоциации подразделений спецназа «Братство краповых беретов Витязь» Сергей Лысюк.

Между тем Росгвардия отрицает конфликт в учебном центре «Тамбукан».

«Не происходило каких-либо драк, а уж тем более массового выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победили сильнейшие», - сказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Он добавил, что краповый берет «не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».

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