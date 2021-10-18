Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика18 октября 2021 12:00

Краповый скандал: Пока одни потели на марш-броске, других подвозили на джипах

Испытания на получение звания спецназовца закончились потасовкой
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Комментарии (28)Комментарии (28)(28)
Претендентам на право ношения крапового берета приходится преодолевать сложнейшие испытания.

Претендентам на право ношения крапового берета приходится преодолевать сложнейшие испытания.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Спецназ 604-го Краснознамённого центра спецназначения «Витязь» с понедельника в знак протеста снимает краповые береты, - такие сообщения вчера наводнили соцсети. Очевидцы возмущенно передавали подробности очередного испытания на право носить символ спецназа Росгвардии – краповый берет. Якобы одна из команд сделала себе несправедливую поблажку.

Экзамен для спецназа – это целый ритуал, который включает в себя в том числе марш-бросок в полной боевой выкладке, альпинистские упражнения по штурму здания с крыши, рукопашный бой с инструкторами… Судя по информации из телеграм-каналов, все началось на марш-броске в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье, когда нескольких участников из Чечни якобы начали подвозить на джипах. В то время как другие команды добросовестно бежали дистанцию.

Начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк. Фото: Росгвардия

Начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк. Фото: Росгвардия

По словам очевидцев, часть «подвезенных» из-за этого даже сняли с дистанции, однако они все равно продолжили испытания.

На видео, распространенных в интернете, действительно видна потасовка в поле. Голос за кадром поясняет, что несколько человек, снятых с марш-броска за нарушения, проигнорировали дисквалификацию. Также оператор комментирует прибытие к месту драки начальника Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игоря Семиляк, который сам в свое время проходил уже офицером это тяжелое испытание. Судя по всему, благодаря его действиям, потасовку удалось пресечь.

Публикуются также кадры альп-штурма, который боец из Чечни выполняет крайне неуверенно.

Возмущение вызвало и видео вручения краповых беретов - символа спецназа Росгвардии. Согласно давно заведенному ритуалу, спецназовец должен встать на колено и поцеловать берет. Однако боец из Чечни проигнорировал это негласное правило даже после того, как ему указали на это офицеры.

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов (слева) и Герой России, председатель правления Всероссийской Ассоциации ветеранов сил специального назначения Росгвардии полковник в отставке Сергей Лысюк (справа). Фото: Росгвардия

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов (слева) и Герой России, председатель правления Всероссийской Ассоциации ветеранов сил специального назначения Росгвардии полковник в отставке Сергей Лысюк (справа). Фото: Росгвардия

- Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы «Краповых беретов», так и будет! По итогу дадим объективную оценку, - прокомментировал сайту KP.ru Герой России, глава Ассоциации подразделений спецназа «Братство краповых беретов Витязь» Сергей Лысюк.

Между тем Росгвардия отрицает конфликт в учебном центре «Тамбукан».

«Не происходило каких-либо драк, а уж тем более массового выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победили сильнейшие», - сказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Он добавил, что краповый берет «не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боец Росгвардии из Бурятии погиб, сдавая экзамен на краповый берет в Хабаровске

Травму, несовместимую с жизнью, он получил во время спарринга (подробно)

Армия и безопасностьОСОБЫЙ СЛУЧАЙ