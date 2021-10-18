Совет "Краповых беретов" разберется в конфликте во время марш-броска в учебном центре на Ставрополье

Главный совет "Краповых беретов" даст объективную оценку произошедшему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный совет "Краповых беретов" разберется в конфликте в учебном центре Росгврадии "Тамбукан". Об этом сообщил герой России, глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь", член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк.

Об инциденте ранее рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет в "Тамбукане" некоторые участники мошенничали. Представители Чечни подвозили претендентов на краповый берет на машинах во время марш-броска. Остальные участники, которые честно проходили испытание, а также приехавшие на экзамен инструкторы обратили внимание на столь беспардонный беспредел.

По словам очевидцев, отстранение чеченских бойцов от экзамена привело к конфликтам. Более того, уже на следующий день отстраненные бойцы каким-то образом получили береты.

Как отметил Сергей Лысюк, на данный момент нужно спокойно и детально разобраться в ситуации, без громких лозунгов и эмоций.

"Этим будут заниматься главные советы "Краповых беретов" войск и военнослужащих запаса. Так и будет. По итогу дадим объективную оценку все произошедшему", - сказал Лысюк в разговоре с Коцем.

Как ранее писал сайт kp.ru, более 100 российских десантников направились в Египет на пятые совместные учения "Защитники дружбы". Они будут проходить в течение нескольких дней, до 29 октября.