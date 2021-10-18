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Здоровье18 октября 2021 11:45

16 октября на радиостанции «Комсомольская Правда» прошел радиомарафон, посвящённый Международному дню здорового питания

В эфире выступили представители Роспотребнадзора, эксперты «ФИЦ питания и биотехнологии» и звезды, которые рассказали, как важно правильно и сбалансированно питаться. Послушать подкаст можно ниже
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Часть затронутых в эфире вопросов и полученных ответов:

• Почему не работают диеты, что нужно обязательно есть каждый день и как перевести на здоровое питание всю семью?

• О чем нам может рассказать этикетка продукта?

• Как питаться зимой, чтобы не заболеть и не располнеть?

• Правильно ли вы моете овощи и фрукты?

• Как правильно сбалансировать рацион ребенка?

Об этом и многом другом послушать тут:

На марафоне выступили:

- Екатерина Головкова, представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»;

- эксперты ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Бессонов, Мария Гмошинская, Алла Погожева;

- амбассадоры проекта “Здоровое питание”: Георгий Черданцев, Эвелина Бледанс, Дмитрий Сенников, Ирина Россиус, Маргарита Митрофанова и многие другие...

Время питаться правильно!Принципы здорового питания