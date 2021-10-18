16 октября на радиостанции «Комсомольская Правда» прошел радиомарафон, посвящённый Международному дню здорового питания

Часть затронутых в эфире вопросов и полученных ответов:
• Почему не работают диеты, что нужно обязательно есть каждый день и как перевести на здоровое питание всю семью?
• О чем нам может рассказать этикетка продукта?
• Как питаться зимой, чтобы не заболеть и не располнеть?
• Правильно ли вы моете овощи и фрукты?
• Как правильно сбалансировать рацион ребенка?
Об этом и многом другом послушать тут:
На марафоне выступили:
- Екатерина Головкова, представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»;
- эксперты ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Бессонов, Мария Гмошинская, Алла Погожева;
- амбассадоры проекта “Здоровое питание”: Георгий Черданцев, Эвелина Бледанс, Дмитрий Сенников, Ирина Россиус, Маргарита Митрофанова и многие другие...