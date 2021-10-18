Российская миссия “Венера-Д” будет искать жизнь на соседней планете

Запуск аппарата "Венера-Д" запланирован на 11 ноября 2029 года. Фото: НПО Лавочкина

Путешествие в ад стартует 11 ноября 2029 года. Речь идет о начале миссии автоматической межпланетной станции “Венера-Д”, которая возобновляет программу исследований планеты-соседки после 45-летнего перерыва. Эту дату озвучили российские ученые на Двенадцатом Московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы. Про визит в ад это не преувеличение. Температура у поверхности Венеры составляет около 470 градусов, а давление 92 земные атмосферы. Плюс плотный 20-километровый слой облаков из соляной кислоты, который закрывает поверхность планеты от солнечных лучей. И да, в атмосфере высокий процент содержания серы - если на свете существуют черти, то вельзевулово отродье гнездится именно там! Стоимость международной миссии (а в проекте помимо России участвует НАСА, Япония и ряд европейских стран) оценивается в 1 миллиард долларов. Все самое важное, что нужно знать о самом амбициозном и технически сложном космическом проекте мы собрали для вас в пяти пунктах.

1. Как будут выживать на Венере посадочные аппараты?

Первые станции, прибывшие на планету, были просто раздавлены. Давление на поверхности примерно такое же, как в океане на глубине 900 метров - не каждая атомная подлодка выдержит такое. Самый живучий советский спускаемый аппарат проработал на поверхности Венеры чуть больше 2 часов, затем его электронные внутренности раскалились, как в доменной печи, и перестали работать. Но нынешняя миссия называется “Венера-Д”, что значит “Венера долгоживущая”. Ученые рассчитывают, что спускаемая платформа проработает на поверхности рекордный срок - 10-12 часов. Аппарат будет сконструирован по принципу советских межпланетных станций “Вега”. Чтобы уберечь электронику от сверхвысоких температур аппараты напоминали термос с двойными стенками, между которыми выкачан воздух.

Автоматические станции «Венера-11, -12». Фото: НПО им. Лавочкина / Роскосмос

Для испытаний на Земле будут использованы специальные камеры. Одна из них находится в НПО им. Лавочкина, там тестировались советские аппараты “Венера” и “Вега”, камера способна создавать температуру в 500 градусов и давление 100 атмосфер. Аналогичная камера есть в Исследовательском центре Гленна NASA.

2. Зачем вообще нам нужно изучать Венеру?

Венера интересна тем, что является по отношению к Земле планетой-близнецом, говорит Людмила Засова, заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН. Обе планеты практически идентичны по размеру, массе и находятся неподалеку друг от друга в Солнечной системе. Но если Земля стала колыбелью для человечества, то Венера представляет собой чертово пекло. И выяснить, почему это произошло с Венерой крайне важно для понимания эволюции климата Земли. Что явилось причиной такого экстремального парникового эффекта? Угрожают ли нам такие катастрофические изменения?

Сейчас человечество получило инструменты для поиска во Вселенной экзопланет, где возможно существование жизни. Однако самая ближайшая к нам экзопланета находится в пределах Солнечной системы - это Венера. И ее изучение чрезвычайно важно для понимания условий обитаемости.

Другой важный вопрос: куда делась вода с Венеры? И существовала ли она в виде океанов?

3. А правда, что на Венере кто-то живет?

О существовании жизни на Венере заговорили сразу после того, как первые советские станции передали на Землю фотографии поверхности.

Ученые, а среди них был советский астрофизик доктор физико-математических наук Леонид Ксанфомалити, разглядели на снимках движущиеся объекты. Климат на Венере, конечно, адский, но мы можем столкнуться с формами жизни существующими на иных химических принципах - без углерода и воды, утверждал Леонид Ксанфомалити, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Стоимость международной миссии "Венера-Д" оценивается в 1 миллиард долларов.

В эту гипотезу не очень вериться, но жизнь в форме бактерий и микроорганизмов может существовать в венерианских облаках на высоте 48-60 километров, где температура и давление приближается к земным. В пользу этой версии появилось несколько доказательств. Во-первых, в атмосфере Венеры обнаружен газ фосфин, который на Земле выделяют микроорганизмы. Во-вторых, в в верхнем слое венерианской атмосферы существует нечто, что поглощает половину солнечной энергии, которая достается Венере в виде ультрафиолета. Учитывая, что спускаемые аппараты ранее обнаружили в венерианских облаках все необходимые элементы для формирования клеток, ученые полагают, что в атмосфере Венеры могут существовать примитивные внеземные формы жизни. Дожди из соляной кислоты этому не помеха, на Земле тоже есть бактерии, которые прекрасно себя чувствуют в таких условиях. Например бактерии Helicobacter рylori живут в соляной кислоте нашего желудка и являются причиной ряда болезней пищеварительной системы.

“Венера-Д” будет оборудована новейшей фототехникой и точными приборами, которые смогут дать ответ на вопрос - обитаема ли сама Венера?

4. По какой схеме будет работать миссия?

“Венера-Д” будет изучать соседнюю планету с помощью самых разных аппаратов (общий вес оборудования около 7 тонн). В состав миссии входят 4 базовых модуля :

- Орбитальная станция, рассчитанная на 7 лет наблюдений (Производитель - Роскосмос).

- Посадочная платформа, срок ее работы на поверхности больше двух часов. (Производитель - Роскосмос).

- Вспомогательный метеорологический зонд LLISSE. Он начинен высокотемпературной электроникой и способен проработать около 60 суток. (Производитель - NАSА).

- Воздушный шар с приборным блоком для сбора данных об атмосфере Венеры. (Производитель - Роскосмос).

Кроме того, могут быть добавлены еще два аппарата:

а) Долгоживущий зонд для сейсмических наблюдений, срок эксплуатации около 120 суток. (Производитель - NАSА)

б) Аэростат с переменной высотой плавания для изучения атмосферы. (Производитель - NАSА).

Кроме того, Италия, Япония и Германия, готовы предоставить для “Венеры-Д” свои научные приборы.

Космический аппарат "Венера-экспресс", отправленный изучать планету Европейским космическим агентством в 2005 году.

5. Кто еще летит на Венеру?

На фоне Марса, где колесило 5 марсоходов, а общий вес всей высадившейся техники превышает 15 тонн, Венера казалась забытой всеми сиротой. Но все изменилось в 2020 году после публикации новой порции данных о признаках жизни на Венере. И человечество экстренным образом засобиралось на планету-падчерицу. Проект “Венера-Д” получил финансирование и находится на стадии технического проектирования.

Примерно в те же сроки - в 2029-30 годы NASA намерено запустить в Венере миссию DAVINCI+, ее цель изучение атмосферы и фотографирование поверхности.

Но первооткрывателями венерианской жизни могут стать более шустрые конкуренты.

- В 2023 году к Венере намерен стартовать проект частной компании Rocket Lab. Набор приборов специально подобран таким образом, чтобы обнаружить бактерии в облаках Венеры, если они там есть.

- В 2024 году к той же цели полетит индийский зонд “Шукроян-1”, это орбитальный аппарат, который составит карту поверхности планеты, с помощью георадара заглянет в недра и изучит химический состав ее атмосферы.

Однако все эти проекты, в отличие от российского, не предполагают посадки на поверхность Венеры.

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