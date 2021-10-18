Шаг вперед и два назад: доходы россиян растут, потому что падать им просто некуда

В ВШЭ назвали причины замедления роста реальных доходов россиян в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЛОКДАУНЫ

Есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая: реальные располагаемые доходы россиян в этом году обязательно вырастут! Плохая: этот рост будет меньше, чем ожидали в правительстве.

Реальные располагаемые доходы населения – это денежные доходы минус обязательные платежи (коммуналка, налоги и т. д.), скорректированные на размер инфляции. Грубо говоря, если зарплата выросла на 10%, но при этом налоги поднялись на 5%, а цены в магазинах – на 7%, то реальные располагаемые доходы упали на 2%.

Еще два-три месяца назад ситуация выглядела получше: летом в Минэкономразвития прогнозировали, что реальные располагаемые доходы населения по итогам нынешнего года вырастут на 3%. Но прогноз ухудшился: теперь в министерстве ожидают роста всего на 2,5%. Об этом в ведомстве сообщили «Известиям». Всему виной инфляция: по расчетам Минэкономразвития, в этом году она составит не 5,8%, как ожидалось ранее, а целых 7,4%.

Может показаться странным, что в пандемическом 2021-м году, да еще и при такой инфляции, реальные доходы россиян вообще вырастут. Но у этого роста есть вполне разумное объяснение:

- Реальные располагаемые доходы просто отбивают потери 2020 года, - говорит Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. - В прошлом году были локдауны и в промышленности, и на стройках, и в других отраслях, сфера услуг практически остановилась. Люди не работали, не получали зарплату, поэтому средние доходы падали. А в 2021 году локдаунов практически нет. Вернулись к работе в том числе и отели, рестораны, кафе, которые были закрыты в прошлом году. Люди стали получать зарплату, значительно снизилась безработица: она достигала 6,2%, а сейчас - 4,4%. Поэтому доходы и увеличились. Но это компенсационный, восстановительный рост по сравнению с провалом 2020 года.

ЭКОНОМИКА НА ПОДЪЕМЕ, А ЗАРАБОТКИ ПАДАЮТ

Есть и еще один неприятный момент. В последние семь лет реальные доходы россиян меняются по принципу «шаг вперед и два назад»: то чуть-чуть вырастут, то ухнут вниз сразу на несколько процентов (подробнее см. «Только цифры»). В результате по сравнению с 2013 годом наши реальные доходы снизились на 10%.

- ВВП в России, пусть понемногу, но все-таки растет. А доходы населения падают. Это экономический нонсенс: как правило, когда в стране начинается экономический подъем, через два-три квартала начинают расти и реальные доходы, - констатирует Георгий Остапкович. - Объясняется это тем, что у нас много затрат, которые не повышают уровень жизни людей. Например, оборонные расходы, затраты на проведение сочинской Олимпиады, чемпионата мира по футболу. Формально подобные расходы приводят к росту экономики страны, но люди не видят этих денег, заметного влияния на доходы населения все это не оказывает.

По словам эксперта, чтобы поднять реальные доходы населения, велосипед изобретать не нужно - все уже придумано до нас.

- Снижение реальных доходов в первую очередь влияет на уровень жизни бедного населения, - объясняет Георгий Остапкович. - Людям с высокими заработками не станет хуже от того, что морковь подорожала на 50 рублей, а те, у кого доход низкий, действительно страдают. Поэтому главная задача государства - помогать в первую очередь населению с низкими доходами. Инструментов море, начиная с продовольственных карточек и отмены налогов для малоимущих до повышения минимального размера оплаты труда. Тем более, что президент поставил задачу в два раза снизить уровень бедности к 2030 году. Без роста реальных располагаемых доходов у бедных слоев населения эту задачу решить невозможно.

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