Нефть на трехлетнем максимуме: Что будет с рублем

Рост цен на нефть - еще одно побочное последствие пандемии. Фото: Shutterstock

Нефть снова рвется вверх. Ее стоимость на бирже достигла рекорда за последние три года. Такой высокой цена на нефть не была с октября 2018-го. Еще немного, еще чуть-чуть и мы снова увидим баррель по $100. Что происходит на рынке? Ждать ли разворота? И как это отразится на нашей валюте?

ДЕФИЦИТ - КАК ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА РОСТА ЦЕН

Рост цен на нефть - еще одно побочное последствие пандемии. Его главная причина - глобальный дефицит энергоресурсов. Во-первых, страны ОПЕК+ прикрыли вентиль еще прошлой весной. И с тех пор производят на несколько миллионов баррелей в сутки меньше, чем требуется промышленности. Большинство предприятий уже вышли на полную мощность и даже нарастили объемы производства. А вот добывать больше экспортеры пока не спешат.

- Важно всегда смотреть чуть дальше кончика своего носа. И если вы посмотрите на 2022 год, то увидите там большое количество излишних запасов, - заявил на днях глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

По его словам, ОПЕК+ не следует ускорять повышение добычи. Она будет расти постепенно - на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц до середины 2022 года. Напомним, всего в мире производится около 100 млн баррелей в сутки.

Во-вторых, цену на нефть толкают вверх еще более высокие цены на природный газ. Частично эти энергоресурсы могут заменять друг друга. Поэтому часть газового спроса переместилась на нефтяной рынок. При нынешних ценах на голубое топливо покупать нефть стало почти вдвое дешевле.

- Цены на нефть достигли рекордного уровня. Этому способствовал рост спроса со стороны электрогенераторов, которые переходят с дорогого газа и угля на мазут и дизельное топливо, - считает Андрей Маслов, аналитик группы компаний «Финам».

БЮДЖЕТ ДОВОЛЕН, ПОКА НЕ ПРОСНУЛИСЬ СЛАНЦЕВИКИ

Особенность нефтяного рынка заключается в том, что там почти не используются долгосрочные контракты. Большинство сделок заключаются на бирже. Поэтому любые колебания спроса/предложения тут же отражаются на ценах. Особенно это болезненно для тех стран, где ни нефти, ни газа нет.

- Нехватка энергоресурсов ощущается остро не только на Западе, но и на Востоке. Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что страна будет призывать производителей нефти увеличить добычу, - говорит Андрей Маслов.

При этом, по его словам, может сработать и естественный механизм регуляции на сырьевом рынке. Как только стоимость барреля растет, тем выгоднее становится добыча сланцевой нефти в США. Возможности увеличить объемы производства в Штатах большие. Собственно, это уже и происходит. По данным аналитической компании Baker Hughes, число нефтяных буровых установок растет рекордными с апреля прошлого года темпами.

Как прогнозирует большинство экспертов, у нефти еще есть потенциал роста. В преддверии зимы страны и крупные компании будут активно наращивать запасы нефти, газа и угля, чтобы не оказаться в ситуации пустых баков, если зима окажется такой же морозной, как в прошлом году. А значит, стоимость нефти может достичь даже подзабытых $100 за баррель.

У этого есть краткосрочный плюс. Российский бюджет получит дополнительный доход, который нам сейчас не помешает. Но есть и долгосрочный минус. Чем выше стоимость нефти, тем большую долю сырьевого рынка занимают американцы. Технологии сланцевой добычи позволяют быстро наращивать производство. И в будущем это может грозить тем, что цены снова снизятся.

Всего в мире добывается около 100 млн баррелей нефти в сутки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что будет с курсом рубля?

Делать долгосрочные прогнозы по курсу нашей валюты аналитики уже перестали. Все равно это невозможно предсказать. А вот на ближайшие несколько недель прогноз скорее позитивный.

- Комбинация растущих цен на нефть, улучшения общего настроений на рынках и приближение налогового периода – ключевые причины успеха. Поводов для изменения тренда пока не видим, особенно в преддверии заседания ЦБ в пятницу и основных налоговых выплат 25 и 28 октября, - говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвест».

В эту пятницу российский ЦБ проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике. Скорее всего, ключевая ставка снова вырастет - до 7 или даже 7,25% годовых. Это сделает рубль еще более привлекательным по отношению к доллару.

- Какими бы дешевыми сейчас не выглядели евро или доллар, по-моему, будет достаточно возможностей купить их еще дешевле, - считает Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал».

В понедельник днем за один доллар давали 71.3 рубля, а за евро - 82,7 рубля. Для сравнения, в марте 2020 года за один доллар давали 82 рубля. А в ноябре 2020-го рекордного уровня достиг евро - его курс на бирже составил тогда 94 рубля. За это время обе мировые валюты подешевели по отношению к рублю на 12%.

Как менялась цена на нефть в последние пять лет

Как менялась цена на нефть в последние пять лет

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