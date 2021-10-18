Дети и родители прошли курс «здорового питания и его воспитания» на мероприятии в Центральном детском магазине на Лубянке

Автор фото: Марк Футерман

Центральный детский магазин на Лубянке (ЦДМ) вошел в число партнеров проекта «Здоровое питание». Это самый большой специализированный детский торговый комплекс в России. Сегодня здесь представлены не только магазины, но и разнообразные форматы проведения семейного досуга в концепции «обучающее развлечение». Популяризация здорового питания среди детей и родителей – новое направление обучающих программ, разработанных в ЦДМ в 2021 году.

Во Всемирный день здорового питания у посетителей ЦДМ была уникальная возможность совместить полезное с приятным. В рамках проекта «Здоровое питание» на специально созданной интерактивной выставке «Здоровая еда супергероев» в Центральном детском магазине прошли обучающий квест для детей и живая дискуссия с родителями.

Автор фото: Марк Футерман

Мероприятие вызвало большой интерес у семей с детьми. Пока малыши под присмотром опытных аниматоров в игровой форме осваивали основы правильного питания и проходили квест, взрослые посетили «открытый урок», который провели эксперты проекта «Здоровое питание».

Но вначале родители приняли участие в викторине и проверили свои знания о том, как правильно составить рацион ребенка и накормить семью. Самые активные участники получили призы.

Среди гостей мероприятия были эксперты, амбассадоры проекта и популярные мамы-фудблогеры.

Автор фото: Марк Футерман

Екатерина Головкова, представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», отметила: «Питание очень важно для каждого человека – вне зависимости от его возраста. От еды зависят наше здоровье и самочувствие, питание – это важный фактор для защиты организма и формирования иммунитета, что особенно актуально сейчас, в период пандемии коронавируса. Ответственный родитель – это почетное звание. Мы не обсуждаем моду или то, кто и как выглядит. Мы говорим, как вырастить своего ребенка здоровым и сформировать у него правильные привычки».

Своей позицией также поделилась известная фигуристка, мама школьника Анастасия Гребенкина:

«Конечно, здоровые привычки формируются в семье. Вряд ли ребенок будет любить чипсы и колу, если его родители едят рыбу на пару и брокколи. Поэтому нам нужно менять в первую очередь свои вкусовые привычки, потому что они влияют на пищевое поведение ребенка. Если мы едим хорошее, правильно приготовленное мясо с овощами, то и ребенок будет брать пример. Призываю родителей рационально и сбалансированно питаться и таким образом прививать любовь к здоровому питанию своим детям».

Автор фото: Марк Футерман

Анастасия Морозова, победительница кулинарного батла «Здоровое питание» среди Instagram-блогеров, мама двоих сыновей, также высказалась по поводу здорового питания детей:

«Я за разумный и обдуманный подход к еде: нужно не считать калории, а понимать, что и зачем вы даете ребенку, что содержит тот или иной продукт. И рассказывать об этом детям, чтобы они с раннего возраста усваивали правила здорового питания. Дома я так и поступаю, а также стараюсь вдохновлять своих подписчиков подходить к питанию осознанно. С удовольствием участвую в мероприятиях, которые проводит проект Роспотребнадзора «Здоровое питание», потому что его организаторы делают очень важное и полезное дело».

О питании детей с научной точки зрения рассказала врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Наталья Николаевна Денисова:

«Правильное питание – одна из основных составляющих здорового образа жизни.

Здоровое питание подчиняется двум основным законам. Первый: объем энергии, которую мы потребляем, должен соответствовать нашим энерготратам. Важен баланс. Если расход энергии большой, как часто бывает у детей, то и пополнять запасы нужно своевременно. Второй закон: пища должна обеспечивать организм всем необходимым – белками, жирами, углеводами, минеральными веществами. Хочу обратить ваше внимание на то, что нет вредных продуктов, а есть несбалансированный рацион».

Автор фото: Марк Футерман

Также эксперт продемонстрировала «тарелку здорового человека» – дневной рацион в наглядном виде. Большую часть тарелки занимают зерновые продукты (хлеб, крупы, бобовые), которые обеспечивают организм основным источником энергии – сложными углеводами. На тарелке много овощей и фруктов, а различные сладости, кондитерские изделия и жирные продукты занимают совсем небольшую часть. Нужно стремиться эти пропорции соблюдать. Важен и режим питания – должно быть три основных приема пищи и два-три перекуса с промежутками не более 3,5–3 часов. Однако на появление лишнего веса у детей влияет не только питание, но и семейные традиции и уровень физической активности. К сожалению, современные дети двигаются все меньше, и за этим нужно следить.

Как укрепить иммунитет, чтобы противостоять инфекциям, рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова:

«Наша задача – грамотно организовать питание, чтобы иммунитет работал в полную силу. Хочу заметить, что на него влияют не холода, а вирусы и бактерии, они вызывают заболевания. Важно обеспечить организм нужным количеством белка – так как компоненты иммунной системы (антитела, иммуноглобулины) имеют белковую природу. Если мы недобираем белка в обычном рационе, если едим больше жирных продуктов, то таким образом ослабляем организм, становимся более уязвимы для вирусов.

Для профилактики инфекционных заболеваний необходимо также устранить дефицит важных элементов, например железа. Скрытая анемия может долго не иметь явных проявлений – человек будет чувствовать себя усталым, слабым, быстро уставать и при этом не догадываться о причинах. Поэтому, если вы или ваш ребенок стали хуже чувствовать себя и чаще болеть, имеет смысл обсудить это с врачом – вполне возможно, что нужно сдать анализ. Еще один важный момент – витамин D, его уровень также влияет на способность организма сопротивляться вирусам.

Самое важное в питании и взрослых, и детей – не поиск какого-то универсального продукта, нельзя есть только лимоны или апельсины, надеясь «зарядиться» витамином С. Питание должно быть разнообразным, именно это необходимо для эффективной работы иммунной системы».

Автор фото: Марк Футерман

Чтобы закрепить полученные знания, все пришедшие получили в подарок брошюру «Здоровое питание школьника», подготовленную специалистами ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», – пособие для родителей школьников, которое поможет грамотно организовать питание детей.

Мероприятие транслировалось в аккаунтах проекта «Здоровое питание» в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники». Запись трансляции доступна здесь.