Больше трети россиян выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса

Чтобы улучшить ситуацию с заболеваемостью и снизить смертность от вируса больше трети россиян выступили за введение в стране обязательной вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическая обстановка в России продолжает ухудшаться. Пятый день подряд в стране фиксируется рекорд по числу заболевших коронавирусом - 34 325 за сутки. На сегодняшний день Россия первая в рейтинге стран по числу погибших от ковида и только 87-я в рейтинге по количеству вакцинированных граждан.

Чтобы улучшить ситуацию с заболеваемостью и снизить смертность от вируса, больше трети россиян выступили за введение в стране обязательной вакцинации. 34,5% опрошенных считают, что это единственная мера, способная остановить пандемию. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта KP.RU.

«Когда уже начнут жестко наказывать за отсутствие прививки? Иначе эпидемию не остановить», - уверен один из респондентов.

«Я привитая, мои родители и много-много друзей-знакомых из разных стран. Мы все живы и не болели, кстати. Умерших с прививкой никого не знаю», - отмечает другая.

«Обязательно нужно делать прививку. Почему народ у нас такой тугодумный?!», - восклицает третья.

Еще треть россиян готовы проявлять сознательность по-другому. 30,7% опрошенных отмечают необходимость введения более жестких мер для снижения уровня заболеваемости: от нового закрытия границ до полного локдауна.

«Локдаун нужен, а не розыгрыши призов», - уверены опрошенные.

Однако другие с ними не согласны. Так, 13,4% респондентов полагают, что если усовершенствовать программу поощрения вакцинированных россиян, то люди куда охотнее пойдут делать прививки.

При этом 21% опрошенных уверены, что существующих антиковидных мер в России и так вполне достаточно. А для снижения заболеваемости достаточно, чтобы каждый просто следил за своим иммунитетом.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие пять тысяч человек.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Полностью выздоровел 16 431 человек, 998 скончались.

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